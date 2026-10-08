Индия заявила о планах строить ледоколы совместно с Россией

Индийский министр Соновал сообщил планах строить ледоколы совместно с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы развиваем в Индии экосистему для строительства ледоколов. Мы полны решимости развивать это направление. <...> Мы действуем так, чтобы превратить Индию в одну из ведущих морских держав во всех соответствующих сферах», – заявил Соновал, отвечая на вопрос о совместном с Россией строительстве, передает ТАСС.

По его словам, в сфере судостроения, модернизации портов и развития морской инфраструктуры Нью-Дели отводит сотрудничеству с Россией особое место.

Соновал также отметил перспективы развития торговых коридоров Ченнаи – Владивосток и Северный морской путь. Он подчеркнул, что благодаря честности и взаимопониманию Россия и Индия всегда конструктивно движутся к поставленным целям по любым проектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Индия и Вьетнам выразили заинтересованность в грузоперевозках по Северному морскому пути.

В прошлом году эксперты отмечали, что новые ледоколы России способны изменить экономическую карту мира.

Летом того же года Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ.