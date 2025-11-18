Эксперт: Новые ледоколы России способны изменить экономическую карту мира

Политолог Рудаков: Закладка атомного ледокола «Сталинград» обладает глубоким историческим символизмом

Tекст: Андрей Резчиков

«Закладка атомного ледокола «Сталинград» обладает глубоким историческим символизмом – наш атомный ледокольный флот, единственный в своем роде, был и остается гордостью России. Знаково, что событие приурочено к годовщине начала контрнаступления под Сталинградом, которое привело к разгрому нацистов и коренному перелому в войне», – заявил политолог Александр Рудаков.

Эксперт подчеркнул двойное значение флота: «Атомные ледоколы не только открывают перспективы для Северного морского пути и нашей экономики, но и служат важным фактором обеспечения национальной безопасности России в Арктике». По его словам, развитие гражданского и военно-морского флота – взаимосвязанные задачи.

«Укрепление флота является одним из ключевых приоритетов президента. Именно при Владимире Путине было начато возрождение флота после катастрофы 90-х годов и создана Объединенная судостроительная корпорация», – продолжил политолог.

Рудаков считает, что результаты этой масштабной работы способны изменить экономическую карту мира: «Эффект сопоставим со строительством Суэцкого и Панамского каналов. Неслучайно глава государства отмечает, что Северный морской путь становится эффективнее Суэцкого канала – это самый удобный и быстрый маршрут, который благодаря таянию льдов становится доступнее для судоходства».

«Таким образом Северный морской путь – наше стратегическое конкурентное преимущество, – подчеркивает эксперт. – Атомные ледоколы превращают его в перспективный международный транспортный коридор, открывающий возможности для создания новой инфраструктуры».

Рудаков также напомнил о строительстве на Балтийском заводе еще двух атомных ледоколов проекта 22220 – «Чукотка» и «Ленинград». «Эти ледоколы имеют двухреакторную энергетическую установку «Ритм-200» с максимальной скоростью в 22 узла. Срок их службы составит 40 лет. Производство таких ледоколов существенно повышает эффективность перевозок», – отметил политолог.

Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в закладке ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

«Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», – сказал президент.

Путин отметил, что Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой. «В этом, несомненно, огромная заслуга наших замечательных корабелов, ученых-атомщиков, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов разных профессий. Спасибо за ваш огромный труд, за нацеленность на максимальный результат», – подчеркнул глава государства.

В ходе церемонии ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров передал гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву капсулу с землей с Мамаева кургана. Впоследствии она будет храниться на «Сталинграде».

Головной ледокол «Арктика» и три серийных судна «Сибирь», «Урал», «Якутия» – уже несут вахту в арктических водах. Строительство двух ледоколов этой серии – «Чукотка» и «Ленинград» – продолжается. Ледоколы проекта-22220 имеют длину 173,3 метра, ширину 34 метра, высоту 15,2 метра, мощность 60 МВт, могут преодолевать льды толщиной до трех метров. Сегодня в составе ледокольного флота России 34 дизельных и восемь атомных ледоколов.