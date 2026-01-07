Названа причина смертельного крушения вертолета в Пермском крае

«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.0 комментариев
В прокуратуре озвучили причину смертельного крушения вертолета в Пермском крае
Частный вертолет Robinson R44 рухнул в снег после того, как при взлете его винт задел тросы над горнолыжной трассой в Бардымском районе в Пермском крае.
Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры опубликовала кадры момента крушения частного вертолета в Пермском крае. На видео видно, что при взлете воздушное судно задело винтом тросы, натянутые над горнолыжной трассой, после чего потеряло управление и рухнуло, сломав хвостовую часть.
В прокуратуре уточнили: «На место крушения выехал Пермский транспортный прокурор. Обстоятельства выясняются. Предварительно, полет несанкционированный, устанавливаем».
Падение вертолета Robinson R44 классифицировано как катастрофа. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Приволжским межрегиональным территориальным управлением Росавиации, сообщает Росавиация. Причины будут установлены в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ-98).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Пермском крае в результате авиакатастрофы с частным вертолетом погибли два человека.
До этого в декабре на аэродроме Новинки в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пилот травмировал ногу. Также в декабре в Кировском районе Уфы вертолет совершил жесткую посадку, серьезно пострадал пилот.