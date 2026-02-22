Пожар в административном здании на северо-востоке Москвы локализовали

Пара купила у друга диван с неожиданным наполнением и странным звуком

Tекст: Катерина Туманова

Саманта подумала, что собак привлек остаточный запах, потому что у предыдущего владельца была кошка, пока не услышала странный шум, доносящийся из-под дивана.

Саманта сказала The Mirror, что шум был похож на звон колокольчика, но очень слабый. Более того, всякий раз, когда она говорила мужу о шуме, он прекращался.

Больше часа звук то появлялся, то исчезал, после чего Саманта решила, что пора с этим разобраться. Она перевернула часть дивана и услышала глухой удар, когда поняла, что же застряло в ее мебели – кот предыдущего владельца дивана.

Звук, который она слышала, был звоном колокольчика на ошейнике кошки Чито, которая забилась под диван и почти два часа не соглашалась сменить свое укрытие на более безопасное место.

«Мы, наверное, потратили еще час или два, пытаясь выманить ее, пытаясь дотянуться, чтобы погладить и успокоить. Потом мы начали давать ей собачьи лакомства и корм, потому что у меня больше ничего не было», – рассказала Саманта.

Когда животное достали, была уже глубокая ночь, но на утро кошка благополучно вернулась к хозяину, который был невероятно рад, что его питомец в безопасности.

