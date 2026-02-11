ВСУ потеряли более 1250 бойцов и технику за сутки спецоперации

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Кондратовки, Мирополья, Новодмитровки и Хотени Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Дергачей, Малой Волчьей, Петропавловки и Покровки.

При этом потери ВСУ составили свыше 215 военнослужащих, боевая машина чешской РСЗО Vampire и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах Боровой, Ковалевки, Лесной Стенки, Моначиновки и Нечволодовки Харьковской области.

Противник потерял до 160 военнослужащих, три американских бронеавтомобиля HMMWV, три артиллерийских орудия и четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Дмитровки, Константиновки, Малотарановки, Никифоровки, Славянска и Юрковки Донецкой народной республики (ДНР).

При этом ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, две бронемашины «Казак» и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Белицкого, Гришино, Кучерова Яра, Светлого, Сергеевки ДНР, Новопавловки, Новоподгородного и Райполя Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, семь пикапов и два орудия полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ около Орестополя, Тихого Днепропетровской области, Барвиновки, Комсомольского, Никольского, Риздвянкм, Розовкм, Самойловкм и Чаривного Запорожской области.

Противник потерял свыше 380 военнослужащих, восемь бронемашин и два артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя.

В минувшие выходные российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Ранее они установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.