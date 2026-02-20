Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
В Харьковской области российские войска пересекли границу и вступили в ожесточенный бой за село Ветеринарное, сообщил военкор Тимофей Ермаков.
По информации, опубликованной военкором Тимофеем Ермаковым в Telegram-канале «Синяя Z Борода», российские вооруженные силы осуществили прорыв на западном участке границы Харьковской области, передает Lenta.Ru.
Ермаков сообщил: «По оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области».
Он отметил, что в данный момент силы России ведут интенсивное сражение за населенный пункт Ветеринарное, двигаясь в направлении рубежа Казачья Лопань – Дергачи.
Ранее выяснилось, что украинские военные понесли потери при попытке вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов.
В районе Казачьей Лопани на Харьковском направлении ударами РСЗО «Торнадо-С» группировки российских войск «Север» уничтожено скопление личного состава сил спецопераций Украины.
В Минобороны сообщили, что на Харьковском направлении подразделения украинских пограничников несут большие потери.