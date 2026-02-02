Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Мишустин сообщил о бесплатном проезде между Россией и Белоруссией для льготников
Бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в понедельник.
Глава правительства отметил, что страны продолжают совместные усилия по развитию транспортной связности, передает РИА «Новости».
«Обсудим сегодня также, как должны быть организованы регулярные приграничные пригородные перевозки железнодорожным транспортом – между соседними регионами, областями России и Белоруссии. Предполагается, что льготные категории граждан наших государств получат право на бесплатный проезд на всем пути следования поезда. Для некоторых – станут действовать существенные скидки», – сказал он.
Мишустин анонсировал заседание Высшего госсовета СГ с участием Путина и Лукашенко.