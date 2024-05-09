Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
В Германии сочли шпица Лукашенко «отвлекающим маневром» на параде Победы
Bild: Питомец Лукашенко шпиц Умка стал отвлекающим маневром на параде Победы в Москве
Питомец президента Белоруссии Александра Лукашенко, шпиц по кличке Умка, которого белорусский лидер взял на парад Победы в Москве, стал «отвлекающим маневром», заявил журналист немецкого журнала Bild Юлиан Репке.
По мнению Репке, на торжественном мероприятии «не хватало» высокопоставленных зарубежных гостей, передает «Газета.Ru». Кроме того, погода в Москве была промозглой, из-за чего Умка «выглядел не совсем счастливым», добавил журналист.
При этом он отметил, что питомец Лукашенко может запомниться международной аудитории.
Гостями парада Победы в Москве стали зарубежные лидеры, в том числе главы стран СНГ.
Сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко взял с собой на мероприятие своего питомца – шпица по кличке Умка.