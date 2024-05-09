В Германии сочли шпица Лукашенко «отвлекающим маневром» на параде Победы

Bild: Питомец Лукашенко шпиц Умка стал отвлекающим маневром на параде Победы в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

По мнению Репке, на торжественном мероприятии «не хватало» высокопоставленных зарубежных гостей, передает «Газета.Ru». Кроме того, погода в Москве была промозглой, из-за чего Умка «выглядел не совсем счастливым», добавил журналист.

При этом он отметил, что питомец Лукашенко может запомниться международной аудитории.

Гостями парада Победы в Москве стали зарубежные лидеры, в том числе главы стран СНГ.

Сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко взял с собой на мероприятие своего питомца – шпица по кличке Умка.