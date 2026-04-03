США сняли санкции с экс-главы российского Минфина Задорнова

CBS: США уничтожили два своих самолета при спасении пилота в Иране

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает CBS News, операция была проведена после того, как американский спецназ спас второго пилота сбитого истребителя F-15.

Для эвакуации задействовали три дополнительных самолета, которые были отправлены за спецназовцами и спасенными летчиками. После завершения операции все они были доставлены в Кувейт, передает РБК.

Телеканал сообщает, что операция завершилась незадолго до полуночи. По словам источников, все американские военные покинули воздушное пространство Ирана до рассвета.

Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что миссия США по спасению пилота провалилась, два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 сбиты.

На ваш взгляд Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте? На стороне Ирана

На стороне США

Ничья

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей.