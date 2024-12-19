США разрешили Венгрии платить за газ через Газпромбанк

США разрешили Венгрии проводить платежи за газ через санкционный Газпромбанк

Tекст: Евгения Караваева

США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка, чтобы позволить Будапешту продолжать платежи за газ, передает Интерфакс. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил об этом решении в Нью-Йорке.

Санкции против Газпромбанка были введены Минфином США 21 ноября 2024 года, что вызвало беспокойство в Будапеште по поводу возможного влияния на энергоснабжение страны. Сийярто ранее заявлял, что санкции США угрожают энергетической безопасности ряда стран Центральной Европы.

18 декабря OFAC, подразделение Минфина США, опубликовало лицензию, разрешающую транзакции с Газпромбанком в области атомной энергетики до 30 июня 2025 года. Исключение касается проектов, начатых до добавления банка в список SDN. Однако на новые проекты, такие как строительство станции «Пакш-2» в Венгрии, лицензия не распространяется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку.