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    К поиску соучастников убийства генерала Кириллова подключился Узбекистан
    Мирзиеев осудил убийство генерала Кириллова, в котором обвинен гражданин Узбекистана
    США разрешили Венгрии платить за газ через Газпромбанк
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    9 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    15 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    14 комментариев
    19 декабря 2024, 21:56 • Новости дня

    США разрешили Венгрии платить за газ через Газпромбанк

    США разрешили Венгрии проводить платежи за газ через санкционный Газпромбанк

    Tекст: Евгения Караваева

    Американское правительство временно разрешило Венгрии продолжать транзакции через Газпромбанк, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны.

    США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка, чтобы позволить Будапешту продолжать платежи за газ, передает Интерфакс. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил об этом решении в Нью-Йорке.

    Санкции против Газпромбанка были введены Минфином США 21 ноября 2024 года, что вызвало беспокойство в Будапеште по поводу возможного влияния на энергоснабжение страны. Сийярто ранее заявлял, что санкции США угрожают энергетической безопасности ряда стран Центральной Европы.

    18 декабря OFAC, подразделение Минфина США, опубликовало лицензию, разрешающую транзакции с Газпромбанком в области атомной энергетики до 30 июня 2025 года. Исключение касается проектов, начатых до добавления банка в список SDN. Однако на новые проекты, такие как строительство станции «Пакш-2» в Венгрии, лицензия не распространяется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку.

    18 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Орбан ответил на оскорбления Зеленского

    Орбан заявил, что Венгрия не будет реагировать на провокации со стороны Зеленского

    Орбан ответил на оскорбления Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не будет отвечать на провокации президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества в урегулировании конфликта на Украине и отвергшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

    «Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», – написал Орбан в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Зеленский на встрече с общественностью во Львове подчеркнул, что Киеву нужны прямые отношения с США, среди ненужных стран он привел Венгрию. «Нам не нужны такие страны, которые сегодня хотят, как, например, Венгрия, как премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан [стать посредником]. Не выйдет, я его не пущу, и таких, как он», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    Ранее Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Киев отказался от этих инициатив. Москва же выразила одобрение инициативам Орбана по обмену пленными между Россией и Украиной и даже направила Будапешту списки для обмена пленными.

    Коментарии (6)
    17 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет

    Командующий РВСН Каракаев сообщил о завершающейся в России разработке широкой линейки новых ракетных комплексов

    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник», но рассказать о них «время еще не пришло», заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

    «Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник», – сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю Дня РВСН.

    По его словам, «это далеко не все примеры», сейчас «широкая линейка не менее эффективных изделий» находится «на завершающей стадии разработки», передает РИА «Новости».

    Как заявил Каракаев, Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений будет до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений. Однако, как подчеркнул Каракаев, это не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в случае аналогичных действий США

    Каракаев сообщил, что в России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, в том числе в рамках испытаний перспективных ракетных комплексов. Также Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз.

    Он отметил, что российская ракетная группировка ядерного сдерживания значительно укрепилась в последние пять лет за счет новых уникальных комплексов: «Авангарда», подвижного грунтового комплекса «Ярс», «важным событием» стало испытание в боевых условиях «Орешника». РВСН предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам «Сармат» и «Осина». Кроме того, в России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности.

    Каракаев назвал «практически нулевой» результативность шагов руководства США по снижению боевых возможностей РВСН, подчеркнув, что отечественные гиперзвуковые маневрирующие ударные средства обладают поистине прорывными возможностями. В частности, речь идет о размещении в Польше как ранее и в Румынии, «новых противоракетных систем» США. По его словам, РВСН предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

    Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

    Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

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    18 декабря 2024, 19:24 • Новости дня
    США ослабили санкции против Газпромбанка

    Минфин США разрешил операции с Газпромбанком в атомной энергетике

    США ослабили санкции против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. При этом строительство АЭС в Венгрии осталось под санкциями.

    Это решение закреплено в специальной генеральной лицензии финансового ведомства. В документе уточняется, что все операции, запрещенные указом президента США и связанные с гражданской ядерной энергетикой, будут разрешены до указанной даты, передает ТАСС.

    Сделки, охватываемые лицензией, включают добычу, очистку, переработку, обогащение, транспортировку или приобретение урана в любой форме. Также разрешены операции по производству, выработке, передаче или обмену ядерной энергии, топлива или отходов, а также эксплуатация гражданских ядерных проектов, инициированных до 21 ноября 2024 года. Данный шаг подчеркивает важность продолжения работы в области гражданской атомной энергетики между США и Россией.

    В то же время лицензия исключает сделки, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, проект которой курирует Росатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

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    17 декабря 2024, 21:25 • Новости дня
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль обвинил Турцию в систематическом захвате сирийской территории и использовании прокси-группировок для оккупации на фоне осуждения Анкарой плана удвоения населения Голанских высот.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) МИД Израиля указал на действия Турции, начиная с военных операций в 2016, 2018 и 2019 годах. «Турция систематически вторгалась на сирийскую территорию, и этот процесс начался с военных операций в 2016, 2018 и 2019 годах и продолжается по сей день. Турция создала прокси-зоны, где под ее контролем действуют вооруженные группировки, такие как Сирийская национальная армия», – говорится в сообщении.

    Израильское дипведомство заявило, что сейчас около 15% территории Сирии контролируется силами, поддерживаемыми Турцией. В этих районах используется турецкая валюта, работают турецкие банки и почтовые службы, подчеркнули в МИД еврейского государства.

    Израиль также обвинил Турцию в поддержке джихадистских сил против курдов в Сирии. «Последней страной, которая может говорить об оккупации в Сирии, является Турция», – заявили в ведомстве.

    Напомним, канцелярия премьер-министра Израиля сообщила об одобрении плана по развитию Голанских высот, включающего укрепление поселений и удвоение населения в регионе.

    Ранее главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра.

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    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    18 декабря 2024, 00:17 • Новости дня
    Власти США начали проверку SpaceX и Илона Маска

    The New York Times: Власти США начали проверки SpaceX и Илона Маска из-за нарушения секретности

    Власти США начали проверку SpaceX и Илона Маска
    @ Damian Dovarganes/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США начали проверку компании SpaceX и Илона Маска из-за предполагаемых нарушений секретности, включая недопустимое утаивание деталей встреч с иностранными лидерами, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Власти США начали проверки в отношении компании SpaceX и ее основателя Илона Маска, передает «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    Проверки связаны с возможными нарушениями секретности информации, в частности с несоблюдением регламента о раскрытии данных.

    NYT отмечает, что начаты как минимум три проверки, нацеленные на оценку соблюдения SpaceX и Маском правил защиты государственной тайны. Издание подчеркивает, что Маск и его компания неоднократно не предоставляли требуемую информацию о встречах с иностранными лидерами.

    Проверками занимаются служба генерального инспектора Пентагона, отдел заместителя министра обороны и ВВС США. Эти структуры пытаются определить, насколько серьезны нарушения и какие меры необходимо предпринять для их предотвращения в будущем.

    Ранее юристы SpaceX рекомендовали ограничить доступ Илона Маска к секретной информации о военных и разведывательных грузах в космосе из-за его истории с употреблением наркотиков.

    Кроме того, комиссия по ценным бумагам США начала расследование возможных нарушений в Neuralink Маска.

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    17 декабря 2024, 22:50 • Новости дня
    Захарова назвала смехотворными слова США о непричастности к гибели Кириллова

    Мария Захарова назвала смехотворными заявления США о непричастности к убийству Кириллова

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление США о непричастности к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворны, поскольку Вашингтон создал и поддерживает киевский режим, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, такие заявления звучат смешно, учитывая, что именно США создали и поддерживают киевский режим, финансируют его и поставляют оружие.

    Американский Госдепартамент в лице его официального представителя Мэттью Миллера заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого был убит Кириллов.

    Однако Захарова указывает на то, что доказательства говорят об обратном.

    «Вашингтон никогда не осуждал ни одного теракта или запланированного убийства, совершенного киевским режимом», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова обвинила Запад в одобрении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели Кириллова и его помощника.

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    18 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство в результате теракта в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова вне станет значительным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, считает будущий спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. При этом он назвал убийство начальника войск РХБЗ неприемлемым.

    Несмотря на резонанс, Келлог отметил, что это событие не является шагом назад, хотя и не считает произошедшее разумным шагом со стороны Киева, передает РИА «Новости». По его словам, есть правила ведения войны, и определенные действия неприемлемы.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил американскому журналисту на вопрос о «слабости России», что Россия стала сильнее вопреки ожиданиям Запада, и процитировал Марка Твена.

    «Вам очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении», – заявил Путин американскому журналисту в ответ на вопрос относительно слабой позиции России, а соответственно и президента России на переговорах с Трампом, передает ТАСС.

    Также, отвечая на вопрос о «слабости России», Путин процитировал Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

    Он отметил, что Россия  позволяет прессе США работать в Москве, несмотря на гонения на российскую прессу в Америке.

    «Уважаемый коллега! Почему я говорю «уважаемый»? Потому что, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Уже хорошо», – сказал он.

    Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов ко встрече с ним.

    «Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет», – заявил он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос американского журналиста о возможной встрече.

     «Мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим. Россия мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики. Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года, вопреки ожиданиям Запада», – заявил Путин.

    Путин заявил, что боеготовность армии России сейчас самая высокая в мире. Успехи ВС России на поле боя связаны в том числе с ростом возможности оборонки, заявил Путин.

    Путин рассказал, как стране удается сохранять рост и стабильность в условиях мирового кризиса, подчеркнув важность экономики как основы основ для развития.

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    17 декабря 2024, 10:41 • Новости дня
    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии

    Трамп отметил ключевую роль Турции в будущем Сирии после свержения Асада

    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой.

    Трамп заявил, что Турция будет играть ключевую роль в формировании будущего Сирии. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Палм-Бич, Флорида, отметив, что Турция оказала значительную поддержку повстанцам, свергнувшим правительство Башара Асада, передает Reuters.

    Трамп похвалил Турцию за проведение «дружественного захвата» Сирии, в ходе которого зафиксировано минимальное количество жертв. По его словам, Турция, обладая мощной, не утомленной войной армией, является главным союзником в постконфликтной Сирии. «Сейчас в Сирии много неопределенностей, но я думаю, что Турция будет держать ключи к Сирии», – подчеркнул он.

    Турция контролирует значительные территории на севере Сирии после нескольких операций против курдов и поддерживает силы, свергнувшие Асада, на стороне которого находились Иран и Россия, отмечает агентство.

    После свержения Асада Вашингтон и Анкара ведут переговоры о предотвращении возрождения боевиков «Исламского государства» в Сирии.

    Что касается оставшихся американских войск в Сирии, Трамп не дал четкого ответа, сославшись на силу турецкой армии и хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил: «Эрдоган – человек, с которым я ладил... Он построил очень сильную, мощную армию».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция

    Между тем газета The Washington Post отмечала, что сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированиями и поддерживаемыми США курдами.

    Коментарии (10)
    19 декабря 2024, 15:16 • Новости дня
    Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль
    Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль
    @ Ayal Margolin/JINI/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

    «Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль», – приводит его слова ТАСС.

    Он отметил, что Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий.

    «Можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий. Это очевидно, наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке. Но Израиль решает тоже для себя вопросы, связанные с безопасностью», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что не знает, какие цели Израиль преследует в секторе Газа, но его действия заслуживают осуждения.

    «Я не знаю, какие окончательные цели Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения. Мы неоднократно это делали на всех уровнях, начиная с общественного уровня и нашей позиции в Совете Безопасности ООН», – сказал Путин.                                             

    По его словам, РФ надеется, что Израиль когда-нибудь выйдет с территории Сирии, но сейчас он уходить не собирается.

    «Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска. Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться», – сказал президент.

    Кроме того, Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Глава России не исключает операцию Турции с целью отодвинуть курдские формирования от границы на фоне обострения в Сирии.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Коментарии (4)
    19 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»

    Reuters: США наложили санкции на российские компании и суда, связанные с «Северным потоком – 2»

    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против российских компаний и судов, участвующих в проекте «Северный поток – 2», а также против оператора проекта Nord Stream 2 AG, сообщает Reuters.

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против ряда российских компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Санкции касаются морских и водных транспортных компаний, государственной морской спасательной службы и более десятка судов. Также под санкции попали оператор проекта Nord Stream 2 AG и российская страховая компания, предоставлявшая страхование подрядчикам проекта, сообщает Reuters.

    Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», называя его «геополитическим проектом России».

    «Мы будем продолжать работать, чтобы Россия никогда не могла использовать свои энергетические ресурсы для политической выгоды», – подчеркнул он на брифинге.

    Ранее финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить его участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предложениями Линча США хотят добить «Северный поток», а уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

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    17 декабря 2024, 23:48 • Новости дня
    Госдеп США отказался комментировать убийство генерала Кириллова

    Миллер заявил, что США нечего сказать о контактах с Украиной по убийству генерала Кириллова

    Tекст: Вера Басилая

    США нечего сказать о приватных контактах между Вашингтоном и Киевом по поводу убийства начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Миллер подчеркнул, что каждая страна должна сама говорить о своей степени участия в таких событиях. Он также выразил уверенность в том, что США не имеют никакого отношения к убийству российского генерала.

    По его словам, Госдеп не располагает информацией о «приватных контактах» с Украиной по поводу убийства Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».

    Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к гибели Кириллова.

    Захарова также обвинила Запад в одобрении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате.

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    17 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вступление его страны в Евросоюз остается стратегической целью. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посетила Анкару, сообщает ТАСС.

    Эрдоган отметил, что членство Турции в ЕС будет значимым вкладом как для Европейского союза, так и для самой Турции. Он добавил: «Членство в Европейском союзе продолжает оставаться стратегической целью для Турции. Очевидно, что наше присоединение к ЕС станет важным вкладом как для союза, так и для нашей страны».

    Президент Турции также выразил надежду на то, что Евросоюз предложит новое видение, способное укрепить перспективы членства Турции. Он подчеркнул, что недавние события усилили роль Турции как ключевого государства, а текущие переговоры сосредоточены на шагах для оживления отношений между Турцией и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз. Интерес Анкары к присоединению к БРИКС подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, однако отметил, что у Турции недостаточно информации об институциональном развитии объединения.

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