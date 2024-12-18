США ослабили санкции против Газпромбанка

В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет

Командующий РВСН Каракаев сообщил о завершающейся в России разработке широкой линейки новых ракетных комплексов

Tекст: Антон Антонов

«Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник», – сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю Дня РВСН.

По его словам, «это далеко не все примеры», сейчас «широкая линейка не менее эффективных изделий» находится «на завершающей стадии разработки», передает РИА «Новости».

Как заявил Каракаев, Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений будет до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений. Однако, как подчеркнул Каракаев, это не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в случае аналогичных действий США

Каракаев сообщил, что в России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, в том числе в рамках испытаний перспективных ракетных комплексов. Также Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз.

Он отметил, что российская ракетная группировка ядерного сдерживания значительно укрепилась в последние пять лет за счет новых уникальных комплексов: «Авангарда», подвижного грунтового комплекса «Ярс», «важным событием» стало испытание в боевых условиях «Орешника». РВСН предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам «Сармат» и «Осина». Кроме того, в России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности.

Каракаев назвал «практически нулевой» результативность шагов руководства США по снижению боевых возможностей РВСН, подчеркнув, что отечественные гиперзвуковые маневрирующие ударные средства обладают поистине прорывными возможностями. В частности, речь идет о размещении в Польше как ранее и в Румынии, «новых противоракетных систем» США. По его словам, РВСН предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

