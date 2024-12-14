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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    16 комментариев
    14 декабря 2024, 09:49 • Новости дня

    Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку

    Hurriyet: Турция запросила у США разрешение на проведение сделок с Газпромбанком

    Tекст: Мария Иванова

    Анкара подала Вашингтону заявки на вывод Газпромбанка из-под санкций, сообщила турецкая газета Hurriyet.

    Турция обратилась к США с просьбой вывести Газпромбанк из санкционного списка, передает РИА «Новости», ссылаясь на проправительственную газету Hurriyet. Анкара подала соответствующие заявки, которые сейчас рассматриваются Вашингтоном. Турции необходимо получить разрешение на проведение сделок по закупке газа через Газпромбанк, иначе санкции негативно отразятся на энергобезопасности страны.

    «Администрация США ввела санкции против Газпромбанка, чтобы помешать России использовать международную финансовую систему», – пишет Hurriyet.

    Помимо Газпромбанка, под санкции попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских финансовых чиновников. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что это решение затрагивает Турцию, и она добивается освобождения от санкций. Вопрос был поднят на переговорах во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкару.

    Турция уже подала необходимые заявки, и американская сторона подтвердила, что изучает их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка будут найдены.

    Источник на финансовом рынке Турции сообщил РИА Новости, что страна анализирует ситуацию вокруг санкций и их влияние на энергетический рынок. Bloomberg 23 ноября писал, что Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холодов и возможного ограничения поставок после санкций США против Газпромбанка. В этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются из-за возросшего спроса, вызванного низкими температурами.

    Как заявил ранее пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.

    Ранеес ообщалось что оплата за газ из России в Турцию может быть отсрочена в связи с санкциями против Газпромбанка.

    Отметим, что интерес россиян к раннему бронированию отелей в Турции снизился из-за санкций США против Газпромбанка.

    Президент России Владимир Путин 5 декабря обновил порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия предложила европейским покупателям новую схему расчетов за газ в обход санкций США.

    13 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину составил 80%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 80%, кроме того 81% опрошенных считает, что он работает хорошо, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» с 6 по 8 декабря среди 1,5 тыс. россиян, доверие президенту России Владимиру Путину выразили 80% респондентов. Также 81% опрошенных уверены, что Путин выполняет свои обязанности на высоком уровне, передает ТАСС.

    Положительная оценка работы правительства снизилась, ее дали 51% участников опроса, что на 3 п.п. меньше, чем на предыдущей неделе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% респондентов, что на 2 п.п. ниже предыдущих данных.

    Уровень поддержки «Единой России» вырос до 46%, увеличившись на 1 п.п. Поддержка КПРФ снизилась до 8% (минус 1 п.п.). ЛДПР потеряла 3 п.п., ее поддержка составила 7%, показатели «Справедливой России – За правду» остались без изменений, 3%. Партия «Новые люди» увеличила поддержку до 4%, прибавив 1 п.п.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину стабильно высокий и составляет 82%.

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    13 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России

    FSNN: Асад приказывал охранять российские базы от исламистов

    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков, сообщают сирийские СМИ.

    Отмечается, что базу в Хмеймиме должны были защищать несколько офицеров, в их числе – генерал Сухель аль-Хасан, бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как «Силы тигра», передает «Лента.ру» со ссылкой на Free Syria News Network (FSNN).

    Ранее СМИ сообщали, что в Сирии на российскую авиабазу Хмеймим якобы приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76. Источник сообщал, что российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства.

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    13 декабря 2024, 19:21 • Видео
    Трамп против Украины

    Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    13 декабря 2024, 19:17 • Новости дня
    FSNN: Несколько Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

    FSNN: Транспортные Ил-76 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    В Сирии на российскую авиабазу Хмеймим приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76, сообщает Free Syria News Network (FSNN).

    Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, передает «Лента.ру» ссылкой на Free Syria News Network (FSNN). Грузовые самолеты приземлились в аэропорту, расположенном в провинции Латакия.

    По данным FSNN, их собственные корреспонденты зафиксировали прибытие самолетов.

    Ранее замглавы МИД Михаил России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов также сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выполнила свою миссию в Сирии, помогая стабилизировать ситуацию и бороться с террористами после 2015 года.

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    13 декабря 2024, 10:36 • Новости дня
    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

    Армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW на базе в Кап-Канаверал

    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности
    @ defense.gov

    Tекст: Вера Басилая

    Американская армия и флот успешно завершили испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), запущенной с космической станции на мысе Канаверал, сообщило Министерство обороны США.

    Армия и ВМФ США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты на базе в Кап-Канаверал. Это второе успешное испытание All Up Round (AUR) в этом году и первая живая стрельба для системы дальнобойного гиперзвукового оружия, следует из сообщения Минобороны США.

    По словам представителя Минобороны Кристин Вормут, разработка гиперзвукового оружия позволяет достигать гиперзвуковых скоростей на дальних дистанциях.

    Испытание имеет стратегическое значение для ВМФ США. Секретарь флота Карлос Дель Торо отметил, что «испытание знаменует важный этап в развитии передовых систем оружия». Он подчеркнул, что Navy продолжит интеграцию гиперзвуковых систем в свои надводные и подводные корабли.

    Собранная информация будет использоваться для первого оперативного развертывания армии и морского базирования гиперзвукового AUR. Разработка поддерживает стратегию национальной обороны, предоставляя командующим разнообразные возможности для поддержания и укрепления интегрированного сдерживания.

    «Гиперзвуковое оружие обеспечивает несравненную маневренность и выживаемость для точного наведения в зонах с ограниченным доступом», – заявил генерал Роберт А. Раш и подчеркнул, что сотрудничество между RCCTO и SSP помогает США сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Программы RCCTO армии США и программы SSP ВМС США сотрудничают с целью быстрого развертывания наземных и морских вариантов системы гиперзвукового оружия, которая будет отвечать критическим потребностям совместных боевых действий. Использование общей гиперзвуковой ракеты и возможности совместных испытаний позволяют вооруженным силам придерживаться более жестких сроков поставки и добиться экономии средств. Сотрудничество между RCCTO и SSP позволяет службам опережать возникающие угрозы и сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Ранее США в 2020 году представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), развертывание первой батареи которого планировалось к 2023 финансовому году, но было перенесено из-за проблем с интеграцией.

    Президент России Владимир Путин указывал, что на данный момент ни одна из стран не имеет аналогов гиперзвукового «Орешника» и Россия занялась серийным производством таких МБР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США активно пытаются наверстать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    13 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог
    Минобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

    11 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по военному аэродрому в районе города Таганрог. В результате атаки использовались шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ответ на это Вооруженные силы России предприняли ответные действия, нанеся массированный удар высокоточными средствами поражения воздушного и морского базирования. В операции также задействовали ударные беспилотные летательные аппараты.

    Целью атаки стали критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса страны.

    Минобороны отчиталось, что все запланированные объекты были успешно поражены, цель удара достигнута.

    Напомним, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу.

    Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что удары по энергетической инфраструктуре страны в пятницу стали одними из самых масштабных и серьезных.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы».

    Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

    По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, в связи с чем в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

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    13 декабря 2024, 19:08 • Новости дня
    СМИ: Турция помогла в побеге Асада из Дамаска в Москву

    Reuters: Турция, Катар и Россия содействовали побегу Асада в Москву после падения Дамаска

    СМИ: Турция помогла в побеге Асада из Дамаска в Москву
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск, завершив его 24-летнее правление.

    Как сообщает Reuters, Турция сыграла ключевую роль в тайной эвакуации сирийского президента Башара аль-Асада в Россию. Это произошло после того, как в результате стремительной атаки повстанцев на Дамаск его режим пал. В этом процессе Турция сотрудничала с Катаром и Россией, используя каналы неофициальной дипломатии с группировкой Хайат Тахрир аш-Шам (ХТС, запрещена в России) для обеспечения безопасности Асада и его семьи.

    Несмотря на официальное отрицание связей с ХТС, Турция приняла участие в переговорах о безопасном пролете самолета Асада в Москву. Важную роль в этом сыграл глава МИД России Сергей Лавров, который договорился с соседними странами о безопасном транзите. Хотя Анкара не подтвердила своего участия, источники описывают ее действия как критически важные для предотвращения дальнейшей эскалации.

    Побег Асада ознаменовал конец 24-летнего правления и 50-летней династии его семьи в Сирии. Его жена Асма и дети уже находились в Москве до его отъезда. Видеозаписи, опубликованные повстанцами, показывают оставленные вещи и недоеденные блюда в президентском дворце, свидетельствуя о его экстренном отъезде.

    Турецкие власти сохраняют молчание относительно своего участия. Представитель правительства заявил, что запросов на использование турецкого воздушного пространства не поступало, и отказался комментировать возможные переговоры с ХТС. Катарское правительство и ХТС также не прокомментировали свое участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после краха режима Асада Сирия подверглась влиянию нескольких стран, среди которых Турция должна учитывать позиции всех заинтересованных сторон при реализации своих сирийских планов; Анкара заявила о намерении принять меры против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и курдских организаций, которые она также считает террористическими; Турция назначила Бурхана Кероглу временным поверенным в делах посольства в Дамаске, что стало шагом к восстановлению дипломатических отношений с Сирией, разорванных в 2012 году.

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    13 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве

    Рогов: Российские ракеты поразили киевский аэропорт, где готовили пилотов F-16

    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве
    @ Staff Sgt. Taylor Solberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, передает ТАСС.

    По словам Владимира Рогова, удар был нанесен по закрытому аэродрому, где пилоты обучались применению ракет «воздух – земля» Storm Shadow и SCALP.

    Рогов отметил, что результатом удара стали прямые попадания в ангары и склады, что вызвало вторичную детонацию, продолжавшуюся до двух часов. Он также сообщил о более 120 прилетах ракет различных классов по территории Украины, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Помимо удара по аэропорту, российские войска атаковали объекты в Борисполе и Переяславле. В Борисполе ракеты поразили производство ударных беспилотных летательных аппаратов и ремонтные мощности для вертолетов. В Переяславле пострадали предприятия по ремонту боевых бронированных машин и тяжелой техники ВСУ.

    По словам Рогова, все цели были поражены эффективно, что подтверждается наблюдаемыми взрывами на объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны, и в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии до трех очередей на срок до 12 часов. В районе города Бурштын на западе Украины было зафиксировано более десяти взрывов, угрожающих важной энергетической инфраструктуре. В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

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    13 декабря 2024, 10:42 • Новости дня
    Назначен новый командующий группировкой войск «Восток»

    Минобороны назначило генерал-лейтенанта Иванаева командующим войсками группировки «Восток»

    Назначен новый командующий группировкой войск «Восток»
    @ mil.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генерал-лейтенант Андрей Иванаев назначен командующим группировкой «Восток», сообщается в пресс-релизе Минобороны России.

    Это стало известно после поездки министра обороны Андрея Белоусова в зону ответственности группировки, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Андрей Иванаев, которому на данный момент 52 года, ранее руководил 20-й общевойсковой армией.

    Иванаев родился в 1972 году в Уральске, Казахская ССР. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Начал свою службу как командир танкового взвода в Закавказском военном округе и поднялся до должности командира мотострелковой бригады в Западном военном округе, передает ТАСС.

    С 2013 года он занимал пост начальника окружного учебного центра в Восточном военном округе, а с 2017 года стал начальником штаба и заместителем командующего общевойсковой армией ВВО. Иванаев участвовал в боевых действиях и был награжден орденами «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проводил инспекцию командного пункта группировки войск «Восток», во время которой ему докладывали о текущей ситуации и задачах, выполняемых войсками.

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    13 декабря 2024, 12:26 • Новости дня
    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины

    Зеленский назвал удары по энергетике Украины одними из самых масштабных

    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары по энергетической инфраструктуре страны стали одними из самых масштабных и серьезных.

    Владимир Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщает ТАСС.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что на территории страны произошли многочисленные взрывы, что привело к значительным разрушениям.

    На всей Украине ранее была объявлена воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в таких городах, как Одесса, Винница, а также в Винницкой, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

    Взрывы также прогремели в Киеве, Кременчуге, Харькове и других регионах, включая Киевскую, Львовскую, Тернопольскую, Харьковскую и Хмельницкую области.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что энергетическая система страны находится под угрозой, компания «Укрэнерго» объявила о расширении масштабов отключения электроснабжения.

    После окончания воздушной тревоги поступили сообщения о повреждениях объектов критической инфраструктуры. Энергохолдинг «ДТЭК» подтвердил серьезные повреждения своих теплоэлектростанций, что еще больше усугубляет ситуацию с электроснабжением в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

    В пятницу по всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны; в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, местные источники связали их с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

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    13 декабря 2024, 11:19 • Новости дня
    Над Финским заливом в Ленобласти сбит разведывательный дрон

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ленинградской области в районе перевалочного комплекса «Лукойл-II» в Высоцке силы ПВО сбили разведывательный беспилотник, обломки которого упали в Финский залив.

    По сообщению 78.ru, в Ленинградской области накануне около 22.00 был сбит беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел в районе перевалочного комплекса «Лукойл-II» в Высоцке.

    Предполагается, что дрон снимал объекты инфраструктуры комплекса, который занимается отгрузкой нефтепродуктов. Обломки аппарата упали в акваторию Финского залива. Падение дрона не привело к пострадавшим или повреждениям на терминале.

    Напомним, силы ПВО России в ночь на пятницу предотвратили террористическую атаку, уничтожив беспилотники над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями.

    В ночь на 13 декабря дежурные средства ПВО предотвратили атаку с использованием четырех украинских беспилотников над Владимирской областью, где вводился план «Ковер».

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель госпитализирован в тяжелом состоянии после атаки украинского беспилотника.

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    13 декабря 2024, 18:36 • Новости дня
    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»

    Появилось видео угона у ВСУ российскими бойцами БТР Senator

    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие смогли добыть у украинских боевиков бронетранспортер канадского производства Senator, видеозапись с угоном машины опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

    В ролике, опубликованном в Telegram-канале военкора, запечатлены российские бойцы, которые с радостными возгласами везут на тросу канадский БТР Senator.

    Военнослужащие в ролике пояснили, что действовали в составе «джаз-банды», в числе которой есть бойцы с позывными Камыш, Татарин и Пал Михалыч. Сами бойцы прозвали канадский БТР «чертухайкой».

    Автор, комментирующий ролик, отметил, что угнанный автомобиль – это БТР Senator, он пошутил, что это мог бы быть «сенатор штата Иллинойс». Когда именно был захвачен трофей, на каком направлении и каким подразделением, Коц не уточнил.

    В ОНФ ранее сообщали, что стоимость одного канадского броневика Senator составляет около 450 тыс. долларов (около 46,8 млн рублей). Один такой БТР уничтожили российским FPV-дроном «Скворец» в Херсонской области в конце октября.

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    13 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    «Автоваз» прекратил выпуск самой внедорожной версии «Нивы»
    «Автоваз» прекратил выпуск самой внедорожной версии «Нивы»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    АвтоВАЗ снял с производства самую внедорожную версию Lada Niva Travel в комплектации Comfort Off-Road, имевшей дополнительное оснащение для труднопроходимых мест.

    Версия Comfort Off-Road считалась самой подходящей для бездорожья благодаря дополнительному оснащению, включающему шноркель, грязевые покрышки и черную отделку потолка, пишет «Авто.ру».

    В ноябре стоимость Lada Niva Travel Comfort Off-Road составляла 1,44 млн рублей, что было на 33 тыс. рублей дороже обычной версии Comfort.

    На данный момент в линейке остались только пять комплектаций, каждая из которых отличается новым рулем и наличием подушек безопасности.

    В конце ноября «Автоваз» запустил розничную продажу бизнес-седанов Lada Aura в Москве и Петербурге, стартовая цена на модели начинается от 2,6 млн рублей.

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    13 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Китай призвал США не смешить окружающих проверками чеснока
    Китай призвал США не смешить окружающих проверками чеснока
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство иностранных дел Китая предупредило, что использование США торговли в качестве инструмента давления может нарушить глобальные производственно-поставочные цепочки и в конечном итоге навредить самим Штатам, на фоне призывов провести проверку китайского чеснока.

    Китай выразил обеспокоенность в связи с действиями США, направленными на усиление контроля импортируемого чеснока из Китая, и заявил, что такая политика может навредить самим США, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что превращение торгово-экономических вопросов в оружие несет угрозу для стабильности глобальных производственно-поставочных цепочек.

    Мао Нин отметила, что обобщение концепции национальной безопасности и использование этого как оправдания для торговых санкций лишь увеличит риски для глобальных цепочек поставок. Она призвала американских политиков в их высказываниях «руководствоваться большим смыслом и рациональностью, чтобы не смешить окружающих».

    Это заявление последовало за инициативой сенатора Рика Скотта, который обратился к министру торговли США Джине Раймондо с просьбой расследовать возможные угрозы национальной безопасности, связанные с импортом китайского чеснока.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул отсутствие победителей в торговых войнах и выразил надежду на стабилизацию отношений с США с помощью диалога и сотрудничества.

    Между тем советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что страна должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики.

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    13 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Зурабишвили решила не покидать президентский дворец после окончания срока

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покидать резиденцию после срока

    Зурабишвили решила не покидать президентский дворец после окончания срока
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет Президентский дворец после завершения срока полномочий и планирует остаться в резиденции, несмотря на истечение мандата в конце декабря.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с телеобращением, заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока ее полномочий 29 декабря, сообщает ТАСС. В своем заявлении она подчеркнула: «Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь». Это заявление прозвучало на фоне предположений и вопросов о дальнейших планах Зурабишвили после завершения ее президентского срока.

    Ранее политические аналитики высказывали предположения о возможных сценариях развития событий в Грузии после окончания срока Саломе Зурабишвили. Однако ее недавнее заявление, по всей видимости, опровергает слухи о том, что президент может уйти в отставку или переехать в другую резиденцию. Стоит отметить, что Зурабишвили в последние годы активно участвовала в политической жизни страны, проводя встречи с лидерами других государств и международными организациями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос выселения президента Грузии Саломе Зурабишвили из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря; группа депутатов Европарламента во главе с постоянным докладчиком по Грузии литовкой Расой Юкнявичене способствует нестабильности в стране, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили; США вводят визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, санкции распространяются на примерно 20 человек, сообщил Госдеп.

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    13 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены в связи с задержками платежей и неопределенностью в отношении будущего сирийского правительства.

    Как сообщило Reuters, два судна с российской пшеницей не достигли сирийских портов.

    Известно, что Россия в обход западных санкций поставляла пшеницу правительству Башара Асада. Сложные финансовые и логистические схемы позволяли осуществлять поставки, несмотря на ограничения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%.

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