Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку

Hurriyet: Турция запросила у США разрешение на проведение сделок с Газпромбанком

Tекст: Мария Иванова

Турция обратилась к США с просьбой вывести Газпромбанк из санкционного списка, передает РИА «Новости», ссылаясь на проправительственную газету Hurriyet. Анкара подала соответствующие заявки, которые сейчас рассматриваются Вашингтоном. Турции необходимо получить разрешение на проведение сделок по закупке газа через Газпромбанк, иначе санкции негативно отразятся на энергобезопасности страны.

«Администрация США ввела санкции против Газпромбанка, чтобы помешать России использовать международную финансовую систему», – пишет Hurriyet.

Помимо Газпромбанка, под санкции попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских финансовых чиновников. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что это решение затрагивает Турцию, и она добивается освобождения от санкций. Вопрос был поднят на переговорах во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкару.

Турция уже подала необходимые заявки, и американская сторона подтвердила, что изучает их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка будут найдены.

Источник на финансовом рынке Турции сообщил РИА Новости, что страна анализирует ситуацию вокруг санкций и их влияние на энергетический рынок. Bloomberg 23 ноября писал, что Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холодов и возможного ограничения поставок после санкций США против Газпромбанка. В этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются из-за возросшего спроса, вызванного низкими температурами.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.

Ранеес ообщалось что оплата за газ из России в Турцию может быть отсрочена в связи с санкциями против Газпромбанка.

Отметим, что интерес россиян к раннему бронированию отелей в Турции снизился из-за санкций США против Газпромбанка.

Президент России Владимир Путин 5 декабря обновил порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия предложила европейским покупателям новую схему расчетов за газ в обход санкций США.