Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.13 комментариев
Санкции против Газпромбанка снизили спрос россиян на турецкие отели
Санкции против Газпромбанка уменьшили бронирование россиянами отелей в Турции
Санкции США против Газпромбанка привели к снижению интереса россиян к раннему бронированию отелей в Турции, сообщает газета Ekonomim, ссылаясь на представителей индустрии туризма.
Санкции, введенные США против Газпромбанка, снизили спрос россиян на раннее бронирование отелей в Турции, передает Ekonomim. Ограничения на Газпромбанк, включая невозможность использования карт платежной системы UnionPay, вступили в силу с 23 ноября и негативно сказались на туристической активности.
Координатор по странам Центральной Азии и СНГ туроператора Pegas Touristik Орхан Санджар отметил: «В России начался период раннего бронирования. В прошлом году в это время наблюдался серьезный интерес к раннему бронированию. В настоящее время рост курса валют в стране и санкции против Газпромбанка и платежной системы UnionPay усилили неопределенность, бронирование застопорилось».
Гендиректор группы компаний «Интурист» Исмаил Белюкбаши сообщил газете Sabah, что раннее бронирование в России началось месяц назад и шло очень хорошо. Однако, по его словам, две недели назад произошло серьезное падение курса рубля, что внезапно остановило спрос.
До конца 2024 года Турция планирует принять 61 млн туристов. В предыдущем году страну посетили 56,7 млн туристов, из которых 6,3 млн человек были гражданами РФ, что сделало их лидерами по числу посещений в 2023 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. Оплата за газ из России в Турцию может быть отсрочена в связи с санкциями против Газпромбанка, что может повлиять на сроки расчетов по контрактам.