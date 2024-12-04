Венгрия попросила США снять санкции с Газпромбанка для оплаты газа

Tекст: Александра Юдина

Венгрия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой сделать для Газпромбанка исключение из санкций, передает ТАСС.

Сийярто заявил, что обсудил данную тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что Венгрия уже направила соответствующий запрос в американские органы.

«Я сказал госсекретарю США, что мы направили запрос в соответствующие американские органы, чтобы для Газпромбанка было сделано исключение из санкций при проведении платежей за природный газ», – подчеркнул министр.

Он добавил, что такая ситуация не является уникальной, поскольку несколько российских банков имеют исключения из санкций при оплате поставок урана в США.

Ранее Сийярто заявил, что Россия и Венгрия смогли найти решения по трем из четырех проблемных направлений, возникших из-за санкций США против Газпромбанка.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотреть санкции против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы, а также отметил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных этими санкциями.