В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Россия и Венгрия нашли решения по санкциям США против Газпромбанка
Россия и Венгрия решили три из четырех проблем из-за санкций США против Газпромбанка
Россия и Венгрия смогли найти решения по трем из четырех проблемных направлений, возникших из-за санкций США против Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время слушаний в экономическом комитете национального парламента.
Он уточнил, что санкции затронули четыре направления платежей: за поставки российского ядерного топлива для АЭС в Пакше, за транзит газа через две соседние страны, а также за покупку газа по контрактам с Газпромом, передает ТАСС.
Сийярто также отметил, что в понедельник обсуждал эти вопросы в Москве с вице-премьером России Александром Новаком и представителями крупных российских энергетических компаний. «Мы нашли решения по трем вопросам из четырех. В одном случае у нас уже есть юридическая основа для двух конкурирующих правовых конструкций, из которых мы выберем лучшую», – сказал он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотреть санкции против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы, а также отметил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных этими санкциями.