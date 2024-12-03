Россия и Венгрия нашли решения по санкциям США против Газпромбанка

Россия и Венгрия решили три из четырех проблем из-за санкций США против Газпромбанка

Tекст: Елизавета Шишкова

Он уточнил, что санкции затронули четыре направления платежей: за поставки российского ядерного топлива для АЭС в Пакше, за транзит газа через две соседние страны, а также за покупку газа по контрактам с Газпромом, передает ТАСС.

Сийярто также отметил, что в понедельник обсуждал эти вопросы в Москве с вице-премьером России Александром Новаком и представителями крупных российских энергетических компаний. «Мы нашли решения по трем вопросам из четырех. В одном случае у нас уже есть юридическая основа для двух конкурирующих правовых конструкций, из которых мы выберем лучшую», – сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотреть санкции против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы, а также отметил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных этими санкциями.