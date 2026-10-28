Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Посольство России выразило соболезнования в связи с крушением поездов в Испании
Российское посольство в Испании выразило искренние соболезнования родным и близким погибших при столкновении поездов в провинции Толедо и пожелало выздоровления пострадавшим.
«Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате аварии. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении дипломатического представительства в Telegram.
Отмечается, что посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Испании в связи с железнодорожной катастрофой, произошедшей в районе станции Урда в провинции Толедо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в российском посольстве в Мадриде сообщили об отсутствии информации о пострадавших россиянах при столкновении поездов в Испании.
Сенат страны приостановил работу на два дня из-за железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.
В результате столкновения двух пассажирских поездов погибли не менее 50 человек.