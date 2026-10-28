Посольство России выразило соболезнования в связи с крушением поездов в Испании

Tекст: Валерия Городецкая

«Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате аварии. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении дипломатического представительства в Telegram.

Отмечается, что посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Испании в связи с железнодорожной катастрофой, произошедшей в районе станции Урда в провинции Толедо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в российском посольстве в Мадриде сообщили об отсутствии информации о пострадавших россиянах при столкновении поездов в Испании.

Сенат страны приостановил работу на два дня из-за железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

В результате столкновения двух пассажирских поездов погибли не менее 50 человек.