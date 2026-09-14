В Канаде выступили с опровержением стремлений страны в Евросоюз

Tекст: Катерина Туманова

Правительственный источник настаивает на том, что сообщаемая в газете информация, что премьер-министр Марк Карни изучает возможность того, чтобы Канада стала «ассоциированным членом» ЕС, «преувеличивает» реальное положение дел, передает CTV News.

Wall Street Journal сообщала данные источников из числа европейских чиновников и, хотя премьер-министр Карни и его правительство стремятся к дальнейшему углублению связей с ЕС, «в этом нет ничего нового» и что усилия по расширению связей с Европой будут основываться на рамках, согласованных на саммите ЕС-Канада в Брюсселе в 2025 году.

На совместном саммите в июне 2025 года Канада и ЕС подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на дальнейшее сотрудничество в ключевых секторах. А также соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, в рамках которого Канада получила возможность участвовать в новой европейской программе закупок вооружений, известной как ReArm Europe.

Все это объясняет тесное сотрудничество Канады с ЕС и вовсе не делает страну стремящейся стать частью Евросоюза, объяснил правительственный источник телеканала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запрете на импорт части канадских товаров и о новых пошлинах. Президент США призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в стране.

После чего стало известно, что Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая.