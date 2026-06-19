США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать новые инструменты против Китая
Европейские лидеры призвали Еврокомиссию подготовить более жесткие инструменты для противостояния экономической мощи Пекина на фоне растущей обеспокоенности конкурентоспособностью европейских производителей.
Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии оценить существующие торговые механизмы и разработать новые инструменты защиты, пишет Politico.
По словам европейского чиновника, это необходимо, чтобы блок имел все средства для защиты своих интересов и снижения рисков. Германия при этом стала склоняться к более жесткой позиции в отношении Пекина.
«Все считают, что нам нужны меры для снижения нашей зависимости», – заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после завершения саммита. Он назвал оказываемые в Китае субсидии несправедливыми и подчеркнул необходимость срочного ответа. При этом лидеры ЕС хотят продолжить взаимодействие с Пекином: в конце июня ожидается визит министра коммерции КНР Ван Вэньтао в Брюссель.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась выяснить, насколько лидеры готовы к возможным ответным мерам со стороны Китая. Брюссель ищет способы оградить европейские заводы от дешевых высокотехнологичных товаров из КНР. Китайские производители, в том числе автомобильные компании, продают свою продукцию на европейском рынке по ценам, с которыми местные компании не могут конкурировать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали пересмотр экономических отношений с Пекином из-за растущего торгового дефицита.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила масштабные меры против субсидируемого китайского импорта.
В ответ власти Китая пообещали жестко отреагировать на возможные ограничительные действия европейских стран.