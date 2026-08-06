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Налоговая ликвидировала ИП иноагента Земфиры
Статус индивидуального предпринимателя певицы Земфиры* Рамазановой (признана иноагентом в России) был ликвидирован, следует из юридических документов.
Налоговая служба ликвидировала ИП. Из документов следует, что Рамазанова (признана иноагентом в России) была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в 2003 году, передает РИА «Новости».
27 июля в налоговый орган поступило заявление о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. Налоговая служба удовлетворила обращение, а датой официального прекращения работы ИП в документах значится 3 августа 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью сообщалось, что Земфира* (признана иноагентом в России) сохранила статус индивидуального предпринимателя в России.
Земфиру была признана иностранным агентом в феврале 2023 года.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом