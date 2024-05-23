Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Московский кассационный суд оставил Земфиру в статусе иноагента
Московский кассационный суд отклонил жалобу Земфиры на статус иноагента
Московский кассационный суд принял решение отказать в удовлетворении жалобы певицы Земфиры* Рамазановой (признана в РФ иноагентом) с требованиями признать незаконным ее включение в перечень иностранных агентов.
Как отметили в суде, кассационная жалоба по делу Рамазановой отклонена, сообщает ТАСС.
Напомним, это уже второе обращение исполнительницы с жалобой в судебные инстанции. В первый раз Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на это решение, после чего оно вступило в законную силу.
По данным Минюста, с начала спецоперации певица открыто поддерживала Украину, давала концерты в недружественных странах и получала поддержку от иностранных источников. Ведомство включило Земфиру* в реестр иноагентов в феврале 2023 года.
Как сообщалось ранее, Земфира опровергла сообщение о получении гражданства Франции.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом