Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Приставы начали взыскивать налоговый долг с лидера «Ногу свело!» Покровского
Судебные приставы взыскали 84 тыс. рублей с лидера «Ногу свело!» Покровского
Судебные приставы начали принудительное взыскание почти 84 тыс. рублей налоговой задолженности с лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан иноагентом в РФ).
В отношении лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан иноагентом в РФ) открыли три исполнительных производства, передает ТАСС.
Одно из них касается налога в размере отрицательного сальдо единого налогового счета, сумма взыскания составляет более 83,6 тыс. рублей. Еще два производства связаны с неуплаченной госпошлиной, в настоящее время они прекращены.
С начала спецоперации на Украине Максим Покровский* неоднократно высказывался против нее и записал несколько клипов с осуждением действий российских властей.
Музыкант постоянно проживает в США, в марте 2023 года его включили в реестр иностранных агентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года лидера группы «Ногу свело!» уличили в сборе средств для Вооруженных сил Украины.
В октябре у музыканта обнаружили коттедж с бомбоубежищем. В феврале 2025 года Покровского оштрафовали за отказ указывать статус иностранного агента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом