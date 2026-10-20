Приставы начали взыскивать налоговый долг с лидера «Ногу свело!» Покровского

Судебные приставы взыскали 84 тыс. рублей с лидера «Ногу свело!» Покровского

Tекст: Денис Тельманов

В отношении лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан иноагентом в РФ) открыли три исполнительных производства, передает ТАСС.

Одно из них касается налога в размере отрицательного сальдо единого налогового счета, сумма взыскания составляет более 83,6 тыс. рублей. Еще два производства связаны с неуплаченной госпошлиной, в настоящее время они прекращены.

С начала спецоперации на Украине Максим Покровский* неоднократно высказывался против нее и записал несколько клипов с осуждением действий российских властей.

Музыкант постоянно проживает в США, в марте 2023 года его включили в реестр иностранных агентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года лидера группы «Ногу свело!» уличили в сборе средств для Вооруженных сил Украины.

В октябре у музыканта обнаружили коттедж с бомбоубежищем. В феврале 2025 года Покровского оштрафовали за отказ указывать статус иностранного агента.