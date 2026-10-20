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Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в Намибию
Учебный корабль Балтфлота «Перекоп» зашел в намибийский порт Уолфиш-Бей
Совершающий поход вокруг Евразии и Африки учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Уолфиш-Бей в Намибии.
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» зашел в намибийский порт Уолфиш-Бей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
В порту состоялась церемония встречи, в которой приняли участие представители посольства России и военнослужащие ВМС Намибии.
Для гостей организовали экскурсию, рассказав о службе на судне и практике курсантов. Во время стоянки экипажу и курсантам проведут автобусные экскурсии по местным достопримечательностям.
Путь корабля до Намибии проходил через акватории Индийского и Атлантического океанов, за семь суток судно преодолело более 1,8 тыс. морских миль.
На борту курсанты Балтийского военно-морского института имени Ушакова продолжили штурманскую практику, обучались прокладке курса и осваивали навыки прохождения проливов, а также участвовали в занятиях по основам борьбы за живучесть.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца корабль «Перекоп» прибыл в порт Танзании.
В прошлом месяце учебное судно зашло на Сейшельские Острова. Корабль Балтфлота посетил также Камбоджу.