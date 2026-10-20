Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в Намибию

Учебный корабль Балтфлота «Перекоп» зашел в намибийский порт Уолфиш-Бей

Tекст: Денис Тельманов

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» зашел в намибийский порт Уолфиш-Бей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

В порту состоялась церемония встречи, в которой приняли участие представители посольства России и военнослужащие ВМС Намибии.

Для гостей организовали экскурсию, рассказав о службе на судне и практике курсантов. Во время стоянки экипажу и курсантам проведут автобусные экскурсии по местным достопримечательностям.

Путь корабля до Намибии проходил через акватории Индийского и Атлантического океанов, за семь суток судно преодолело более 1,8 тыс. морских миль.

На борту курсанты Балтийского военно-морского института имени Ушакова продолжили штурманскую практику, обучались прокладке курса и осваивали навыки прохождения проливов, а также участвовали в занятиях по основам борьбы за живучесть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца корабль «Перекоп» прибыл в порт Танзании.

В прошлом месяце учебное судно зашло на Сейшельские Острова. Корабль Балтфлота посетил также Камбоджу.