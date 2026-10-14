Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
Глава МИД КНР Ван И поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин приветствует предстоящую встречу председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
«В следующем месяце в китайском Шэньчжэне пройдет очередная неофициальная встреча лидеров АТЭС. Мы приветствуем диалог с президентом Путиным», – заявил Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Баку, передает ТАСС.
Китайский министр напомнил, что лидеры двух стран уже встречались в мае во время визита российского президента в Пекин, а также в августе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров анонсировал визит президента Владимира Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.
На прошлой неделе помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречу Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
В начале месяца российский лидер допустил возможность встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.