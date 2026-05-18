Китай стал третьим по популярности туристическим направлением у россиян
В первом квартале туристический поток из России в КНР увеличился на 62,4% на фоне уверенного роста двустороннего товарооборота.
В начале текущего года Китай вошел в тройку самых востребованных направлений у отечественных путешественников, уступив лишь Египту и Турции, передает ТАСС.
«В 2026 году бурный рост продолжился», – заявил спецпредставитель президента России Борис Титов.
По данным погранслужбы, за первый квартал граждане совершили 396 тыс. туристических поездок в соседнюю страну. Этот показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 62,4%.
Кроме того, государствам удалось преодолеть прошлогоднюю тенденцию к снижению товарооборота. За четыре месяца объем взаимной торговли увеличился на 19,7%. При этом российские поставки выросли на 17%, а экспорт китайской продукции прибавил 23,1%.
Спецпредставитель президента также отметил существенное укрепление позиций национальных валют. По его словам, доля рубля и юаня в двусторонних расчетах достигла почти 99%.
Российский экспорт в азиатскую страну демонстрирует уверенный рост.
Президент России Владимир Путин 19 и 20 мая посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом.