Россиянин утонул на Пхукете во время купания в море

Россиянин утонул на пляже Карон на Пхукете во время купания

Tекст: Мария Иванова

Россиянин утонул в Андаманском море на пляже Карон острова Пхукет, передает ТАСС.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда 56-летний мужчина начал звать на помощь во время купания. Спасатели вытащили его на берег в бессознательном состоянии, однако попытки реанимации не увенчались успехом.

Как сообщили в полиции провинции, о случившемся сразу было уведомлено генконсульство России на Пхукете.

Представитель консульства Егор Иванов подчеркнул важность соблюдения правил безопасности: «Необходимо следить за флагами на пляже, не заходить в воду при красном флаге, купаться только в присутствии спасателей и строго следовать их указаниям».

Также Иванов напомнил, что с апреля по ноябрь на Пхукете часто бывают опасные обратные течения, а плавание в состоянии алкогольного опьянения повышает риск для жизни. С июня текущего года на Пхукете уже погибли шесть россиян.

