Таиландские спасатели обнаружили тело пропавшего россиянина на Пхукете

Спасатели нашли тело Дениса Коненкова на пляже Найтхон на Пхукете

Tекст: Мария Иванова

Тело 35-летнего россиянина, пропавшего во время купания на Пхукете, было обнаружено спасателями Таиланда, сообщает ТАСС.

В полиции курортной провинции заявили: «От поисковой группы поступило сообщение об обнаружении тела пропавшего туриста. Мы выехали на место происшествия и обнаружили на пляже тело Дениса Коненкова».

Россиянин погиб в Андаманском море недалеко от пляжа Найтхон на западном побережье острова. По информации полиции, поисковые работы пришлось отложить до рассвета из-за сильных волн и темноты.

Сейчас на пляжах западной части Пхукета установлены красные флаги. Они предупреждают о высокой опасности купания в море. Это связано с сезоном муссонов, который длится с мая по октябрь и сопровождается тропическими ливнями и опасными волнами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пхукете пропал россиянин во время ночного купания.