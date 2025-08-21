Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Таиландские спасатели обнаружили тело пропавшего россиянина на Пхукете
Спасатели нашли тело Дениса Коненкова на пляже Найтхон на Пхукете
В результате поисковых работ на пляже Найтхон на Пхукете было найдено тело российского туриста, который исчез во время ночного купания в Андаманском море.
Тело 35-летнего россиянина, пропавшего во время купания на Пхукете, было обнаружено спасателями Таиланда, сообщает ТАСС.
В полиции курортной провинции заявили: «От поисковой группы поступило сообщение об обнаружении тела пропавшего туриста. Мы выехали на место происшествия и обнаружили на пляже тело Дениса Коненкова».
Россиянин погиб в Андаманском море недалеко от пляжа Найтхон на западном побережье острова. По информации полиции, поисковые работы пришлось отложить до рассвета из-за сильных волн и темноты.
Сейчас на пляжах западной части Пхукета установлены красные флаги. Они предупреждают о высокой опасности купания в море. Это связано с сезоном муссонов, который длится с мая по октябрь и сопровождается тропическими ливнями и опасными волнами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пхукете пропал россиянин во время ночного купания.