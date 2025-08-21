Россиянин пропал на Пхукете во время ночного купания

Полиция Таиланда сообщила о пропаже 35-летнего россиянина Дениса Коненкова на Пхукете

Tекст: Мария Иванова

Россиянин Денис Коненков пропал без вести на острове Пхукет во время ночного купания в Андаманском море, передает ТАСС.

Инцидент произошел возле пляжа Найтхон на западном побережье острова. Сообщение о происшествии поступило в полицию района Сакху в 1.10 по местному времени (21.10 мск среды по Москве).

В полиции объяснили, что из-за темноты и сильных волн сразу начать поисковые работы не удалось: «В связи с темным временем суток и сильными волнами не было возможности задействовать поисковые катера и водолазов. Поисковые работы начались при дневном свете», – сообщили правоохранители.

Информацию об исчезновении россиянина подтвердили в генеральном консульстве России на Пхукете. Генконсул Егор Иванов сообщил, что поисковая операция пока не принесла результатов.

На пляжах Пхукета сейчас установлены красные флаги, предупреждающие туристов об опасности купания. В низкий сезон, который продолжается с мая по октябрь, из-за муссонов в море часто поднимаются опасные для жизни волны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, этим летом российская бодибилдерша Юлия Родина скончалась на пляже Банг-Тао в Таиланде после того, как попала в отбойное течение. Российское генконсульство начало оказывать поддержку ее родственникам на курорте в Пхукете.

Ранее на острове Пхукет 20-летний россиянин был задержан по подозрению в торговле запрещенными веществами, ему может грозить смертная казнь.