Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Россиянин пропал на Пхукете во время ночного купания
Полиция Таиланда сообщила о пропаже 35-летнего россиянина Дениса Коненкова на Пхукете
Во время ночного купания у пляжа Найтхон на севере Пхукета пропал 35-летний россиянин, поиски которого осложняют сильные волны и темнота.
Россиянин Денис Коненков пропал без вести на острове Пхукет во время ночного купания в Андаманском море, передает ТАСС.
Инцидент произошел возле пляжа Найтхон на западном побережье острова. Сообщение о происшествии поступило в полицию района Сакху в 1.10 по местному времени (21.10 мск среды по Москве).
В полиции объяснили, что из-за темноты и сильных волн сразу начать поисковые работы не удалось: «В связи с темным временем суток и сильными волнами не было возможности задействовать поисковые катера и водолазов. Поисковые работы начались при дневном свете», – сообщили правоохранители.
Информацию об исчезновении россиянина подтвердили в генеральном консульстве России на Пхукете. Генконсул Егор Иванов сообщил, что поисковая операция пока не принесла результатов.
На пляжах Пхукета сейчас установлены красные флаги, предупреждающие туристов об опасности купания. В низкий сезон, который продолжается с мая по октябрь, из-за муссонов в море часто поднимаются опасные для жизни волны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, этим летом российская бодибилдерша Юлия Родина скончалась на пляже Банг-Тао в Таиланде после того, как попала в отбойное течение. Российское генконсульство начало оказывать поддержку ее родственникам на курорте в Пхукете.
Ранее на острове Пхукет 20-летний россиянин был задержан по подозрению в торговле запрещенными веществами, ему может грозить смертная казнь.