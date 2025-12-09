Песков анонсировал беседу Путина с Героями России в Кремле

Путин сообщил о росте до миллиона рублей необлагаемых выплат работающим родителям

Tекст: Валерия Городецкая

«C 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч. Прошу наши компании активно использовать эти возможности», – заявил Путин, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что корпоративно-демографический стандарт позволяет усилить участие бизнеса в решении демографических задач. Он призвал компании пользоваться предоставленными возможностями и ориентироваться на принципы социальной ответственности.

Глава государства также поручил подготовить комплексные решения для преодоления негативных демографических тенденций. Путин сообщил, что выполнение демографических задач становится ключевым направлением политики правительства и регионов на 2026 год, особенно в части реализации национальных проектов.

Ранее Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.