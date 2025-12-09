Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.2 комментария
Песков анонсировал беседу Путина с Героями России в Кремле
Президент России Владимир Путин посетит торжественное мероприятие ко Дню Героев, где вручит государственные награды и пообщается с Героями России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Торжественное мероприятие пройдет в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, уточнил Песков, передает ТАСС.
По традиции, глава государства пообщается с героями и сфотографируется с ними.
Традицию чествования Героев Отечества возобновили в 2013 году, она приурочена ко Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 годы.
Ранее Кремль сообщал, что президент Владимир Путин в День Героев Отечества 9 декабря вручит медали «Золотая Звезда» Героям России.