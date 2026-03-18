Названа причина расчленения жительницы Красногорска

Житель Красногорска убил сожительницу и вынес тело в чемоданах из-за бытового конфликта

Tекст: Денис Тельманов

Причиной убийства женщины в Красногорске стал бытовой конфликт, передает ТАСС. Согласно предварительным данным прокуратуры, днем восемнадцатого марта мужчина, находясь в многоквартирном доме на Подмосковном бульваре, дом десять, убил свою сожительницу после ссоры.

«По предварительным данным, днем 18 марта мужчина, находясь в многоквартирном доме на улице Подмосковный бульвар, д. 10, на почве ранее возникшего конфликта, убил свою сожительницу, тело которой впоследствии вынес из квартиры в двух чемоданах к мусорным бакам, расположенным во дворе жилого дома», – сообщили в пресс-службе прокуратуры. После этого подозреваемый покончил с собой.

Подробности происшествия и обстоятельства конфликта выясняются следователями. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК России обнаружили фрагменты тела женщины в двух чемоданах в Красногорске. В СК РФ сообщили, что подозреваемый в убийстве сожитель погибшей покончил с собой.

