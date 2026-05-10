Макрон отверг планы военного развертывания в Ормузском проливе
Париж вместе с международными партнерами планирует обеспечить безопасность морского сообщения на Ближнем Востоке без привлечения военных кораблей.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Кению раскрыл детали новой морской инициативы, передает ТАСС.
«Речь никогда не шла о французском или франко-британском развертывании», – заявил политик. Он добавил, что Париж находится в состоянии готовности.
Несколько дней назад французский лидер поручил перебросить авианосец «Шарль де Голль» ближе к Ормузскому проливу. Совместно с Британией создана миссия, объединившая 50 государств и международных организаций. Коалиция намерена возобновить безопасную перевозку нефти, газа и продовольствия, координируя шаги с Ираном.
Макрон призвал участников процесса сохранять спокойствие и избегать словесной эскалации. Ранее заместитель главы дипломатического ведомства Ирана Казем Гарибабади предупреждал, что появление иностранных кораблей приведет к милитаризации пролива.
Британские средства массовой информации сообщали о готовности Лондона направить эсминец для обеспечения судоходства в регионе. При этом седьмого мая французский флагман уже вошел в акваторию Красного моря.
Французская ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря.
Военное командование Великобритании перебросило эсминец HMS Dragon из Восточного Средиземноморья на Ближний Восток.