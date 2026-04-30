Израильский импортер отложил разгрузку судна с зерном в Хайфе

Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасёт от мрачного владычества цифровой элиты.0 комментариев
В Израиле отложили разгрузку судна с зерном из-за риска санкций Евросоюза
Разгрузка судна с зерном в израильском порту Хайфа была отложена из-за опасений возможных санкций Евросоюза и дипломатического давления.
Израильский импортер пшеницы сообщил о вынужденной отсрочке разгрузки зерна с судна, прибывшего в порт Хайфы, передает ТАСС. В настоящее время рассматривается возможность поиска альтернативного порта для приема груза.
Решение связано с опасениями импортеров относительно возможных санкций со стороны Евросоюза. Кроме того, звучат утверждения об отсутствии поддержки и координации действий со стороны правительства Израиля.
Ранее, 28 апреля, из-за ситуации с этой партией зерна посла Израиля в Киеве вызвали в МИД Украины и вручили ему ноту протеста. Украинская сторона заявляет, что зерно было собрано на территориях, которые Киев считает своими.
На следующий день Офис генпрокурора Украины обратился к Израилю с просьбой арестовать судно и его груз. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал эти претензии необоснованными, потребовав представить веские доказательства. В Кремле отказались комментировать ситуацию, отметив, что стороны должны разбираться самостоятельно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины пригрозили Израилю серьезными последствиями из-за захода судна с зерном в порт Хайфы.
Украинское дипломатическое ведомство вызвало израильского посла для вручения ноты протеста.
Евросоюз задумался о введении персональных санкций против причастных к поставкам структур.