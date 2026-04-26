    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    Российские войска продвинулись к Доброполью
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Целью стрелка на гала-ужине в Вашингтоне назвали руководство США
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    26 апреля 2026, 23:29 • Новости дня

    Дрон «Хезболлах» взорвался возле вертолета ЦАХАЛ при эвакуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время спасательной операции на юге Ливана беспилотник «Хезболлах» взорвался рядом с израильским военным вертолетом, пострадавших не зафиксировано.

    Об атаке беспилотника «Хезболлах» на вертолет Армии обороны Израиля при эвакуации раненых солдат из южного Ливана сообщила газета Maariv, передает РИА «Новости».

    Беспилотник взорвался в нескольких метрах от военных, когда вертолет занимался эвакуацией пострадавших, в том числе после столкновения, при котором погиб сержант ЦАХАЛ Идан Фукс.

    Кадры атаки были опубликованы в социальных сетях: на видео показаны действия спасателей и момент взрыва дрона, после чего вертолет израильских сил срочно покинул место происшествия.

    Ранее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о гибели сержанта Идана Фукса и ранении еще нескольких военнослужащих в результате атаки «Хезболлах» на юге Ливана.

    С момента обострения конфликта общее число потерь израильских военных в Ливане достигло 16 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля уничтожила более 15 боевиков шиитского движения на юге Ливана за минувшие выходные.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана после этого распоряжения.

    24 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне скачка цен на газ на 34% участники саммита на Кипре сочли недостаточным план Еврокомиссии, потребовав от министров более решительных мер.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые краткосрочные меры для борьбы с энергетическим кризисом, передает Bloomberg.

    Предыдущий план Еврокомиссии, включавший снижение налогов и оптимизацию распределения авиатоплива, признан слабоэффективным на фоне конфликта в Иране. С начала боевых действий стоимость газа выросла на 34%, а нефти марки Brent – на 37%.

    «Европа должна иметь гораздо больше мужества», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик отметила, что инициативы чиновников являются недостаточным шагом вперед. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение обязать профильных министров представить конкретные предложения в ближайшее время.

    Власти Испании также призвали проявлять большую амбициозность в вопросах энергетической политики. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетовал на слишком медленное принятие решений. Ранее Еврокомиссия анонсировала программу AccelerateEU для сдерживания цен на энергоресурсы без ущерба для климатических задач сообщества.

    В долгосрочной перспективе объединение планирует масштабно электрифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Эта стратегия полностью соответствует глобальной цели европейского блока по сокращению вредных выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

    Напомним, накануне глава МЭА заявил о рекордной угрозе мировой энергобезопасности.

    МВФ также сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса.

    25 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном

    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Война США с Ираном дала Вашингтону важные уроки, которые могут помочь президенту США Дональду Трампу «спасти интересы Америки», сообщил в колонке для The New York Times (NYT) экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

    «Исламская Республика Иран и ее жестокие срывы висели над всей моей карьерой», – написал бывший руководитель американской разведки в колонке для The New York Times.

    Он отметил, что президент США в ходе конфликта с Тегераном не обращал внимания на прошлые ошибки и совершил множество новых.

    По мнению Бёрнса, решение внешнеполитических проблем требует времени и терпения. Он подчеркнул, что дипломатия редко бывает идеальной, особенно при взаимодействии с жестким идеологическим режимом. Эксперт считает, что устранение руководства страны может казаться привлекательным путем, но на практике это часто оказывается иллюзией.

    Вторым важным уроком автор назвал необходимость использования всех инструментов национальной безопасности. Военное и экономическое давление должно сопровождаться кропотливой дипломатией и качественными разведданными. Бёрнс уверен, что для достижения договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу потребуется сложный процесс уступок.

    Третий урок заключается в том, что применение грубой силы без долгосрочного плана лишь усугубляет проблемы. В результате действий США иранский режим стал жестче, а доверие европейских и арабских союзников к Вашингтону снизилось. Кроме того, конфликт сыграл на руку России и Китаю, предоставив им новые стратегические преимущества.

    Ранее Вашингтон потратил на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов.

    США усиливают морскую блокаду Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    24 апреля 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    @ WILL OLIVER/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американским ВМС поручено уничтожать любые иранские катера, устанавливающие мины в стратегически важном Ормузском проливе, что грозит эскалацией давнего конфликта.

    Президент США поручил американскому флоту атаковать иранские катера, сообщает Bloomberg.

    «Я приказал Военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые катера, какими бы маленькими они ни были», – заявил глава Белого дома в соцетях, обвинив эти суда в минировании Ормузского пролива.

    Целью американских военных стал так называемый москитный флот Ирана, состоящий из множества небольших скоростных лодок.

    Американские чиновники давно знают об этой угрозе, и ВМС США регулярно тестировали свои новые корабли на способность противостоять подобным атакам. В 2020 году Трамп уже отдавал аналогичные распоряжения на фоне роста напряженности.

    Распоряжение главы Белого дома ставит под сомнение недавние заявления его собственной администрации об уничтожении военно-морского потенциала Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее преуменьшала угрозу со стороны иранских катеров, утверждая, что США справились с обычными военно-морскими силами Исламской республики. Однако точные масштабы иранской минной активности и размер флота катеров Корпуса стражей исламской революции остаются неясными.

    Эксперты отмечают, что использование Ираном множества мелких судов вкупе с наземными ракетными комплексами создает серьезную угрозу для ВМС США. По словам отставного адмирала Уильяма Макрейвена, иранские быстроходные катера ставят под угрозу американские корабли, используя беспилотники и баллистические ракеты малой дальности. Подобная тактика может сорвать действующее перемирие и привести к новому витку боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о готовности уничтожать иранские катера в зоне морской блокады Ормузского пролива. В ответ иранские военные атаковали беспилотниками несколько американских кораблей.

    25 апреля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене визита спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан, где планировались переговоры по Ирану.

    Президент США заявил, что отменил поездку американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что инициировал отмену поездки несколько дней назад, отметив, что американская сторона располагает всеми необходимыми рычагами влияния.

    «Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать, я сказал: «Нет, мы не будем туда лететь 18 часов. У нас на руках все карты», – заявил президент США в эфире Fox News.

    Американский лидер также подчеркнул, что США остаются открытыми для контактов с Ираном, несмотря на отмену планируемых переговоров.

    По его словам, иранские власти могут обратиться к Вашингтону в любой момент, если захотят, однако, добавил Трамп, «мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с США.

    CNN сообщил, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном.

    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля.

    25 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Трамп заявил о получении нового предложения от Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США заявил, что иранская сторона направила Белому дому обновленные условия урегулирования ядерной проблемы всего через десять минут после внезапной отмены визита американских дипломатов.

    Глава Белого дома сообщил об изменении переговорных позиций Тегерана, передает ТАСС.

    По словам президента, инициатива поступила буквально через десять минут после отмены визита американских дипломатов в Пакистан.

    «Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее, в течение десяти минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», – заявил американский лидер журналистам перед вылетом в Вашингтон.

    Оценивая возможный мораторий на обогащение урана, политик отметил недостаточный характер предложенных уступок. Он подчеркнул недопустимость появления у исламской республики ядерного оружия и напомнил о полном преимуществе Соединенных Штатов в текущем диалоге.

    Напомним, в субботу президент США отменил визит американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса. Американский лидер объяснил это решение неразберихой в руководстве Исламской Республики.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи передал пакистанскому военному командованию позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном.

    25 апреля 2026, 20:43 • Новости дня
    Опубликован спутниковый снимок разрушений на базе США в Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    На опубликованном спутниковом снимке видны разрушения штаба 5-го флота США в Бахрейне, возникшие после ударов, нанесённых Ираном, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Агентство Tasnim 25 апреля обнародовало фото, на котором якобы зафиксированы разрушения на территории американской базы в Бахрейне, передает Рен ТВ.

    Журналисты агентства заявили: «Спутниковый снимок показывает масштабы разрушений штаб-квартиры 5-го флота США в Бахрейне после иранских атак».

    Ранее телеканал NBC сообщил, что расходы на восстановление инфраструктуры военных баз США в регионе могут составить миллиарды долларов. По предварительной оценке, ущерб оказался куда более значительным, чем это официально признавалось.

    Иранские военные нанесли ракетные удары по штабу Пятого флота США в Бахрейне.

    Министерство обороны США оценило ущерб от этого нападения примерно в 200 млн долларов.

    Американский телеканал NBC спрогнозировал многомиллиардные затраты на восстановление поврежденной военной инфраструктуры.

    24 апреля 2026, 09:52 • Новости дня
    Axios: Иран разместил больше мин в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на очередное минирование Ормузского пролива президент США приказал американским военным без промедления уничтожать любые иранские катера на этом ключевом нефтяном маршруте.

    Иранский Корпус стражей исламской революции на этой неделе выставил дополнительные мины в Ормузском проливе, передает Axios.

    После доклада о новых постановках американский президент в сети Truth Social приказал ВМС США расстреливать любые иранские лодки, устанавливающие мины, и действовать без колебаний.

    Новые заграждения могут усилить уже названное Международным энергетическим агентством крупнейшим сбоем поставок нефти за всю историю мирового рынка, превзошедшим кризисы 1970-х годов.

    В мирное время через Ормуз проходит около 20% мировой морской нефти, сейчас ежедневный трафик упал до единичных судов против более 100 ранее.

    Это уже второй случай минирования пролива Ираном с начала войны, при этом неизвестно, все ли мины первого этапа были обнаружены и обезврежены. Американские военные, по данным источников, засекли текущую операцию и внимательно отслеживают ее, но не раскрывают точное число новых мин. Ранее эксперты оценивали общий их объем менее чем в 100 штук.

    В начале конфликта США заявляли, что уничтожили свыше 90% крупных иранских минных заградителей и складов боеприпасов, однако у Тегерана сохранились запасы вдоль побережья. Мины могут относительно легко выставляться с небольших катеров Gashti размером с рыболовные лодки, каждый из которых несет от двух до четырех зарядов и способен вооружаться ракетными установками и пулеметами для перехвата танкеров.

    На фоне эскалации в зону ответственности Центрального командования США прибыла авианосная группа во главе с USS George H.W. Bush, став уже третьим авианосцем в регионе и усилив морскую блокаду Ирана. CENTCOM сообщил, что с начала блокады перенаправил 33 судна. По словам американских чиновников, в проливе работают подводные беспилотники для траления мин, задействованы корабли USS Chief и USS Pioneer, а также могут применяться специальные вертолеты и самолеты наблюдения.

    Трамп заявил, что распорядился продолжать операцию по разминированию, но «на утроенном уровне». При этом эксперты подчеркивают, что Ормузский пролив остается узкой и опасной акваторией из-за угрозы новых атак со стороны Ирана, а Белый дом от комментариев по вопросам разведки воздержался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома заявил о планах США блокировать Ормузский пролив.

    Президент США пригрозил немедленно уничтожать иранские корабли при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    24 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Иран предусмотрел льготы по пошлинам в Ормузском проливе для России
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем – не знаю», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Он сообщил, что МИД работает над применением исключений для дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив. Вице-спикер Меджлиса Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    24 апреля 2026, 15:33 • Новости дня
    Нетаньяху вылечил рак предстательной железы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью вылечил рак предстательной железы, который был обнаружен на ранней стадии. Об этом говорится в ежегодном медицинском отчете, опубликованном канцелярией главы правительства.

    В ходе планового обследования после операции МРТ выявило маленькое пятно размером менее одного сантиметра с подозрительными характеристиками. Дополнительные исследования подтвердили, что у Нетаньяху был обнаружен рак предстательной железы на ранней стадии без признаков метастазов. Врачи предложили два пути: наблюдение или целенаправленная лучевая терапия, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху выбрал активное лечение, подчеркивается в медицинском заключении. «Премьер-министр выбрал лечение... которое оказалось полностью успешным, с полным исчезновением образования, что было подтверждено всеми рентгенологическими и лабораторными исследованиями», – отмечается в документе.

    Сам Нетаньяху сообщил в социальных сетях, что просил отложить публикацию медицинского заключения на два месяца. Он объяснил это желанием избежать распространения пропаганды против Израиля в разгар войны с Ираном.

    В декабре 2024 года Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению предстательной железы.

    24 апреля 2026, 01:34 • Новости дня
    Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток

    Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток
    @ Jason Winn/U.S. Nav/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке вошел третий американский авианосец «Джордж Буш» , сообщает CENTCOM.

    CENTCOM сообщает, что корабль находится «в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования». По данным СМИ, он придет на смену авианосцу «Джеральд Форд», передает РИА «Новости».

    Ранее на борту этого корабля произошел крупный пожар во время совместной американо-израильской операции против Ирана. Из-за серьезных повреждений корабль был вынужден встать на ремонт у берегов Крита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в составе американского флота числятся 11 действующих авианосцев. Два из них, включая корабль «Авраам Линкольн», уже задействованы в ближневосточном конфликте. Переброска сил происходит на фоне морской блокады иранских портов и бессрочного продления режима прекращения огня.

    25 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Иран передал Пакистану условия прекращения конфликта с США

    Тегеран озвучил Исламабаду свое видение завершения противостояния с Вашингтоном

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с американской стороной.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи провел переговоры с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которых изложил позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «Министр иностранных дел Ирана на встрече с командующим армией Пакистана передал взгляды и соображения Ирана относительно окончания войны», – говорится в заявлении иранской гостелерадиокомпании.

    Дипломат прибыл в Исламабад, выполняющий роль посредника между Тегераном и Вашингтоном, в пятницу. В дальнейшем он планирует посетить Оман и Россию для продолжения консультаций по деэскалации конфликта с США и Израилем.

    Одновременно с этим представители американской администрации подтвердили отправку своих переговорщиков в регион.

    По информации портала Axios, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана 27 апреля в пакистанской столице после предварительных контактов с местными дипломатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Президент США направил спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад для участия в переговорах.

    Американский портал Axios анонсировал прямые контакты представителей Вашингтона и Тегерана 27 апреля.

    25 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Иран подтвердил планы проведения Каспийского саммита

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана сейчас не планируют отменять Каспийский саммит, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее он говорил, что на полях саммита могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «В настоящий момент мы планируем проведение конференции», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Джалали, мероприятие обязательно состоится, если этому будут способствовать соответствующие условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Джалали заявил, что переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в Тегеране уже в 2026 году на Каспийском саммите.

    25 апреля 2026, 21:45 • Новости дня
    Карлсон обвинил власти США в действиях против интересов американцев

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон заявил, что решение о военной операции против Ирана принималось руководством США без учета интересов американских граждан.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США, начиная военную операцию против Ирана, действуют не в интересах собственных граждан, передает RT. По его мнению, подобная политика наблюдается в США уже давно и не связана исключительно с администрацией президента США.

    Карлсон подчеркнул в интервью изданию The Wall Street Journal, что американское правительство на протяжении многих лет руководствовалось интересами, которые не совпадают с желаниями большинства жителей страны. Он добавил: «Трамп лишь доказал, что система оказалась сильнее его».

    Ранее Такер Карлсон отдал Израилю ведущую роль в противостоянии с Тегераном.

    Карлсон заявил, что Вашингтон не может контролировать действия Тель-Авива. Он отметил, что из-за этого США оказались втянуты в опасное противостояние с Ираном.

    24 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Над югом Ливана сбили израильский беспилотник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский беспилотник был сбит над югом Ливана после пересечения воздушной границы страны, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По данным Al Mayadeen, предположительно, речь идет о дроне Hermes 450, принадлежащем ВВС Израиля, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что летательный аппарат был поражен ракетой класса «земля – воздух», которую выпустили бойцы шиитской организации «Хезболла». После попадания ракеты дрон загорелся и потерял управление.

    Аппарат рухнул на землю в районе Бурдж-эш-Шимали, расположенном в окрестностях города Тир.

    Накануне армия Израиля ликвидировала бойца «Хезболлы» на юге Ливана. Кроме того, Израиль уничтожил ракетную установку в Ливане.

    Напомним, 17 апреля начало действовать десятидневное перемирие в Ливане. Депутат от движения «Хезболла» Али Файяд заявил, что продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на три недели не имеет смысла, если при этом продолжаются израильские атаки.

    25 апреля 2026, 06:57 • Новости дня
    США потратили на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон тратит более 11,5 тыс. долларов в секунду на проведение военной операции против Ирана, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

    По данным Iran War Cost Tracker, отслеживающего финансовые издержки в режиме реального времени, американские затраты на операцию против Ирана достигли отметки в 61 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ресурс учитывает средства, необходимые для содержания военного персонала и кораблей, переброшенных в регион конфликта. Также в расчет берутся различные сопутствующие расходы американской армии.

    Методика подсчета базируется на официальном докладе Пентагона конгрессу. Согласно этому документу, первые шесть дней операции обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, после чего ежедневные траты стабилизировались на уровне одного миллиарда долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перемирие между Ираном и США заканчивается, Вашингтон открыто признает, что использовал эту паузу не для поиска мирного решения кризиса, а для отдыха личного состава и пополнения боевых запасов. США усиливают морскую блокаду Ирана.

    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе
    Ликвидирована офицер бригады ВСУ «Эдельвейс» Виктория Боброва
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    Израиль тайно отправил ОАЭ систему «Железный купол»
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации