Хегсет объявил о намерении США нанести удар по Ирану в ночь на четверг

Хегсет: США нанесут сильный удар по Ирану в ночь на четверг

Tекст: Антон Антонов

«Центральное командование будет занято сегодня вечером», – приводит слова Хегсета РИА «Новости».

Он заявил: «Мы нанесем сильный удар по Ирану». По его словам, США «собираются сбросить бомбы на ключевые объекты в Иране».

Хегсет подчеркнул, что удары, запланированные на ближайшую ночь, будут «мощными и четкими». По его словам, если атаки состоятся и следующей ночью, их характер останется таким же.

Выступая перед журналистами во Флориде, глава Пентагона также заверил, что США контролируют Ормузский пролив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о планах в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран.

Американские войска в ответ на сбитый вертолет Apache нанесли удары по иранским системам ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.

Американская армия в ночь на среду атаковала 20 целей на территории Ирана.