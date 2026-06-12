Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.3 комментария
Путин сменил руководителя канцелярии президента
Путин назначил Александра Матвеева новым руководителем своей канцелярии
Президент России Владимир Путин сменил руководителя своей канцелярии, вместо Андрея Казакова на эту должность назначен Александр Матвеев.
Новым руководителем канцелярии главы государства официально назначен Александр Матвеев, следует из документов на портале официального опубликования правовой информации.
Александр Матвеев сменил Андрея Казакова, который ранее исполнял данные обязанности. В тексте опубликованного документа сказано: «Освободить Казакова Андрея Анатольевича от должности руководителя канцелярии президента Российской Федерации».
В январе текущего года Путин назначил Алексея Михеева начальником управления по работе с обращениями граждан.
Осенью прошлого года российский лидер освободил Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя администрации президента.
Чуть ранее Владимир Путин создал в составе администрации новое управление по стратегическому партнерству.