ВС России за неделю пресекли восемь атак ВСУ на Сумском направлении

Tекст: Катерина Туманова

Российские военнослужащие рассказали, что в районе села Новая Сечь и посёлка Хотень ВСУ силами штурмовых групп предпринял попытки контратак.

«Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой ГВ «Север», а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия. Всего за неделю враг предпринял восемь безуспешных контратак на данном участке фронта, потеряв около 80 штурмовиков убитыми и ранеными», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Кроме того, в Шосткинском районе на Сумском направлении идут стрелковые бои в Уланово и Малой Слободке. А в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 600 метров.

В Черниговской области ВСУ активно возводят фортификационные сооружения, при этом местные жители обращают внимание на то, что к обороне готовят только областной центр, который ВСУ намерены превратить в очередную «фортецию» в случае наступления «Северян».

На Харьковском направлении, как заявили бойцы «Севера», боевые действия в районе пгт Белый Колодезь продолжаются, вопреки сообщениям некоторых военблогеров.

«Вчера «Северяне» выбили противника из одного из крупных опорных пунктов, однако враг сохраняет присутствие в посёлке», – сообщили бойцы.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 11 участках до 400 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении штурмовики ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовиков «полка смерти» ВСУ уничтожили под Сумами. ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ на дружковском участке.