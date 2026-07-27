Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Путин заявил о террористических методах Запада против народа России
Президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что западные страны делают ставку на террористические методы борьбы с народом России в отсутствие успехов на поле боя.
Владимир Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что противники страны не могут добиться успехов в прямом противостоянии.
«Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», – сказал президент.
В начале июля Путин предупредил о возможных диверсионно-террористических действиях украинской армии.
В конце июня Путин назвал отступление противника главной причиной перехода Киева к атакам на инфраструктуру.
Также президент Путин отметил неспособность украинских войск сдержать натиск Вооруженных сил России.