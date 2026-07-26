Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в спецоперации

Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»

Путин: Объем поставок по коридору «Север-Юг» вырос на 10% с начала года

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства подчеркнул важность совместной работы на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, передает РИА «Новости».

«Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном», – сказал Путин.

По словам российского лидера, объемы поставок по данному маршруту стабильно увеличиваются. Только за первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 10%. Кроме того, страны намерены расширять географию использования беспилотного транспорта.

Глава государства напомнил, что в мае уже заработала первая линия автономного грузового сообщения между Москвой и Астаной. В дальнейшем подобную практику планируют распространить на другие международные направления. В целом потенциал двустороннего логистического партнерства оценивается как безграничный.

Напомним, президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

Весной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в развитии транспортного коридора «Север – Юг».

Двумя годами ранее Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в этом логистическом проекте.