Кобзев передал Путину скульптуру бойца спецоперации

Tекст: Валерия Городецкая

Кобзев передал президенту России Владимиру Путину статуэтку в виде бойца спецоперации, выполненную по заказу матери погибшего в Мариуполе Эдуарда Дьяконова, передает РИА «Новости». Дьяконов накрыл своим телом гранату, тем самым спасая жизни восьми сослуживцев.

Во время встречи в Кремле Кобзев отметил, что в Иркутской области четыре участника спецоперации удостоены звания Героя Российской Федерации, а 1,7 тыс. человек награждены орденами Мужества и медалями. Губернатор подчеркнул, что статуэтка, переданная президенту, символизирует благодарность и уважение к подвигу Дьяконова.

Кобзев также сообщил, что постоянно находится в контакте с матерью Дьяконова, Ольгой Николаевной, которая активно участвует в общественной деятельности в регионе. Он добавил, что в Мариуполе открыт памятник герою, а в Иркутске планируют создать сквер, школу и улицу в его честь.

До этого Путин получил из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева письмо от ветерана Великой Отечественной войны. Глава государства выразил поддержку бойцам СВО, назвав их своими ребятами, и отметил важность заботы о них и их семьях, обращаясь к Кобзеву.