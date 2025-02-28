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    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    5 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    106 комментариев
    28 февраля 2025, 15:07 • Новости дня

    Кобзев передал Путину скульптуру бойца спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту России Владимиру Путину скульптуру бойца спецоперации, изготовленную в честь Эдуарда Дьяконова, погибшего в Мариуполе.

    Кобзев передал президенту России Владимиру Путину статуэтку в виде бойца спецоперации, выполненную по заказу матери погибшего в Мариуполе Эдуарда Дьяконова, передает РИА «Новости». Дьяконов накрыл своим телом гранату, тем самым спасая жизни восьми сослуживцев.

    Во время встречи в Кремле Кобзев отметил, что в Иркутской области четыре участника спецоперации удостоены звания Героя Российской Федерации, а 1,7 тыс. человек награждены орденами Мужества и медалями. Губернатор подчеркнул, что статуэтка, переданная президенту, символизирует благодарность и уважение к подвигу Дьяконова.

    Кобзев также сообщил, что постоянно находится в контакте с матерью Дьяконова, Ольгой Николаевной, которая активно участвует в общественной деятельности в регионе. Он добавил, что в Мариуполе открыт памятник герою, а в Иркутске планируют создать сквер, школу и улицу в его честь.

    До этого Путин получил из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева письмо от ветерана Великой Отечественной войны. Глава государства выразил поддержку бойцам СВО, назвав их своими ребятами, и отметил важность заботы о них и их семьях, обращаясь к Кобзеву.

    27 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

    «Мы с вами хорошо понимаем – это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – отметил Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом и терроризмом, так как эти явления направлены на разобщение и раскол российского общества.

    «Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», – сказал президент.

    В декабре Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

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    28 февраля 2025, 11:25 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяет 81% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю, кроме того, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    По данным ФОМ, уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 81%, что на один процентный пункт выше по сравнению с предыдущей неделей. Также 82% респондентов считают, что президент эффективно справляется со своими обязанностями на посту главы государства, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 56% участников опроса, что на три процентных пункта выше, чем ранее. При этом 57% опрошенных уверены, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, что также выше на один процентный пункт по сравнению с предыдущими данными.

    Поддержка политических партий среди россиян распределилась следующим образом: «Единая Россия» получила 47% одобрения (увеличение на три процентных пункта), КПРФ получила 8%, ЛДПР – 9%, «Справедливая Россия – За правду» – 3% и «Новые люди» – 3%, что на один процентный пункт выше предыдущего замера.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился с 21 по 23 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

    В середине февраля отмечалось, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%.

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    27 февраля 2025, 20:12 • Новости дня
    Эрдоган пригласил Путина в Турцию и назвал его другом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган вновь пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Турцию.

    По ее словам, Эрдоган подчеркнул, что считает Путина своим большим другом, передает ТАСС. Заявление было сделано после встречи, на которой Матвиенко передала устное послание от президента России.

    Матвиенко добавила, что встреча с Эрдоганом была очень содержательной. Она отметила, что у лидеров России и Турции действительно сложились хорошие личные отношения, что способствует укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах. «Оно достаточно успешно развивается по ряду направлений, особенно в сфере энергетики», – добавила спикер.

    Матвиенко подчеркнула, что отношения между лидерами способствуют расширению сотрудничества между Россией и Турцией на уровне стратегического партнерства. Это включает в себя взаимодействие в энергетической сфере.

    В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

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    27 февраля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

    По словам Путина, первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. «Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы», – заявил президент.

    Путин отметил, что не все заинтересованы в возобновлении контактов между Россией и США, часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. «И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог, мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», – подчеркнул Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, они проходят в закрытом для прессы формате и продолжаются уже более шести часов.

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    27 февраля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин: Более половины преступлений террористической направленности спланированы спецслужбами Украины
    Путин: Более половины преступлений террористической направленности спланированы спецслужбами Украины
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин отметил на коллегии ФСБ значительное увеличение числа преступлений террористической направленности, при этом более половины из них спланированы украинскими спецслужбами.

    «За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул важность эффективного использования ресурсов ФСБ, правоохранительных органов и других ведомств для борьбы с террористической угрозой.

    «Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры. Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии. Подчеркну: именно эти подразделения сегодня многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, для сбора разведывательных данных о противнике», – указал глава государства.

    Он также отметил, что серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы на этих направлениях. «Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах», – подчеркнул президент.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

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    27 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин назвал изменения в международном ландшафте результатом мужества ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости Вооруженных сил России, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ РФ.

    Президент подчеркнул, что Вооруженные силы России создали условия для серьезного диалога о решении украинского и других кризисов мирным путем. «Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооруженных сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, – мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, – мирным путем», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Путин отметил, что Россия стремится к созданию системы, обеспечивающей баланс и взаимный учет интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности на долгосрочную перспективу. Он добавил, что безопасность одних не должна обеспечиваться за счет других, особенно не за счет России.

    Президент также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, и выразил уверенность в необходимости диалога о фундаментальном решении кризисов.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности президента России Владимира Путина решать ситуацию на Украине путем мирных переговоров, подчеркнув приверженность России к диалогу по вопросам безопасности.

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    27 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: Контакты с США вселили надежду на сотрудничество

    Путин выразил надежду на сотрудничество с США после возобновления контактов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что контакты с новой администрацией США дают надежду на восстановление межгосударственных отношений и решение накопившихся проблем.

    Выступая на коллегии Федеральной службы безопасности России, Путин отметил, что изменение обстановки в мире требует сотрудничества, и первые контакты с администрацией США вселяют определенные надежды, передает ТАСС.

    По словам президента, существует «встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений». Путин подчеркнул важность решения «колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре».

    Путин также указал на стремительные изменения в мировой обстановке, подчеркнув, что они требуют пристального внимания и новых подходов в международных отношениях.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию.

    Также Песков заявил о необходимости восстановления доверия в отношениях между Россией и США для возможного сотрудничества в области редкоземельных металлов.

    Газета разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем.

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    27 февраля 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин: Активность иностранных разведслужб возросла в период проведения СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании коллегии ФСБ Владимир Путин указал на возросшую активность иностранных разведслужб и необходимость усиления контрразведывательной защиты военной информации.

    «Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки. Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, повысился уровень их технической оснащенности», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    Путин отметил необходимость усиления контрразведывательной защиты информации военного и стратегического характера, особенно связанной с государственным и военным управлением, а также созданием новейших вооружений и передовых технологий. Президент подчеркнул, что к защите гражданских технологий следует подходить не шаблонно, а с умом, чтобы разработки российских ученых не оставались «под грифом», а активно внедрялись в производство и использовались на внутреннем и внешнем рынках.

    Кроме того, глава государства напомнил о важности защиты инноваций от воровства и недобросовестного использования со стороны конкурентов. Путин также упомянул недавний форум по развитию химии и индустрии новых материалов, где поднималась тема защиты технологий.

    Ранее Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

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    27 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Еном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в рамках визита Ли Хи Ена в Москву состоялась встреча с Владимиром Путиным. Ли Хи Ен посетил Кремль для переговоров, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.

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    27 февраля 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин: Россия не отказывалась от переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в урегулировании на украинской территории не отвергала идею мирных переговоров никогда, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.

    «Именно они (бойцы СВО – прим. ВЗГЛЯД) своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, мирным путем, о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учет интересов», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, система безопасности Европы и всего мира должна иметь долгосрочную перспективу, она не должна обеспечиваться за счет или в ущерб безопасности других, и точно не за счет России.

    Также в ходе заседания Путин подчеркнул, что необходимо пресекать попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся с США диалог.

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    27 февраля 2025, 18:41 • Новости дня
    Путин поздравил лауреатов премии «Знание»

    Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо участникам церемонии вручения премии «Знание», подчеркнув важность наставничества и патриотического воспитания.

    Письмо зачитала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, говорится в Telegram-канале общества «Знание». Президент отметил историческую значимость просветительского движения в России и выразил надежду, что традиции подвижнического труда будут продолжаться.

    Глава государства подчеркнул важность наставничества и воспитания подрастающих поколений на основе высоких идеалов патриотизма и гражданственности. Путин также отметил новую номинацию премии, посвященную сохранению и продвижению ценностей крепкой семьи, где формируются личность и мировоззрение.

    Президент поздравил лауреатов, среди которых ученые, писатели, педагоги и журналисты, политики и ветераны специальной военной операции. Путин пожелал им дальнейших успехов и реализации намеченных планов.

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    28 февраля 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Иркутской области Кобзевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в пятницу планирует встретиться с главой Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Глава государства в пятницу работает в Кремле, на докладе у него будет Кобзев, пояснил Песков, передает ТАСС.

    У президента в пятницу обычный рабочий день, крупных публичных мероприятий не планируется, ведется рутинная работа. Фото со встречи с губернатором будут опубликованы.

    Другие же мероприятия носят служебный характер, заключил представитель Кремля.

    Ранее в феврале Путин встречался с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

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    28 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин получил письмо от столетнего ветерана с пожеланием победы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветеран Великой Отечественной войны, которому исполнилось 100 лет, передал президенту Владимиру Путину письмо с поддержкой, отметив, что победа будет за Россией.

    Путин получил из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева письмо от ветерана Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Ветеран, которому в этом году исполнилось 100 лет, был приглашен на парад Победы. В письме он выразил уверенность в победе России.

    Кобзев отметил, что ветерану выполнилось 100 лет и что он будет участником парада в этом году. Передавая письмо, губернатор подчеркнул, что в нем содержатся слова поддержки, особенно последние фразы, написанные от души.

    После того, как Путин прочитал содержание письма, он отметил: «Ветеран по-другому и не может написать», процитировав слова: «Победа будет за нами».

    Вместе с письмом в конверте находились фотографии ветерана, на которых он запечатлен в Суворовском училище в окружении юных суворовцев. Президент отметил хорошее состояние ветерана, а Кобзев добавил, что он был десантником и совершил 47 прыжков, а также отработал 50 лет у станка и имеет орден Трудового Красного Знамени.

    Путин попросил передать привет ветерану, что губернатор пообещал сделать, добавив, что слова благодарности ветерана важны и что он будет почетным гостем на параде в мае.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в Кремле и выразил ему свою поддержку в предстоящих выборах.

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    28 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами

    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами и поручил следить за поддержкой участников СВО и их семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку бойцам СВО, назвав их своими ребятами, и отметил важность заботы о них и их семьях, обращаясь к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

    На встрече с Кобзевым он подчеркнул, что все проблемы участников СВО должны находиться под личным контролем. «И как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Губернатор Кобзев заверил, что понимает важность данной задачи и будет следовать указаниям президента. «Да, понял, Владимир Владимирович. Сделаем», – ответил он.

    Кроме того, Путин поддержал инициативу присвоения имен Героев России улицам и школам в Иркутской области. На встрече с Кобзевым в Кремле обсуждались планы назвать школу, сквер и улицу именем погибшего в Мариуполе Героя России Эдуарда Дьяконова. Кобзев сообщил, что в области четыре Героя РФ, и подчеркнул важность этой практики.

    Путин согласился с этой инициативой, отметив, что героев нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем. «Обязательно, чтобы мы сегодня о них не забывали и в будущем о них помнили», – отметил президент.

    Президент уже называл бойцов СВО своими ребятами в ходе встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

    Он выразил благодарность главе региона за помощь военным, сказав: «Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку».

    В День защитника Отечества Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав, уделив особое внимание участникам специальной военной операции в своем обращении.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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