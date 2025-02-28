Путин получил письмо от столетнего ветерана с пожеланием победы России

Tекст: Валерия Городецкая

Путин получил из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева письмо от ветерана Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Ветеран, которому в этом году исполнилось 100 лет, был приглашен на парад Победы. В письме он выразил уверенность в победе России.

Кобзев отметил, что ветерану выполнилось 100 лет и что он будет участником парада в этом году. Передавая письмо, губернатор подчеркнул, что в нем содержатся слова поддержки, особенно последние фразы, написанные от души.

После того, как Путин прочитал содержание письма, он отметил: «Ветеран по-другому и не может написать», процитировав слова: «Победа будет за нами».

Вместе с письмом в конверте находились фотографии ветерана, на которых он запечатлен в Суворовском училище в окружении юных суворовцев. Президент отметил хорошее состояние ветерана, а Кобзев добавил, что он был десантником и совершил 47 прыжков, а также отработал 50 лет у станка и имеет орден Трудового Красного Знамени.

Путин попросил передать привет ветерану, что губернатор пообещал сделать, добавив, что слова благодарности ветерана важны и что он будет почетным гостем на параде в мае.

Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в Кремле и выразил ему свою поддержку в предстоящих выборах.