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Сняты ограничения на работу трех аэропортов Москвы
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты, сообщили в Росавиации.
«Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Службы московских аэропортов работали в усиленном режиме.
В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов проводилась эвакуация пассажиров, был закрыт вход в стерильную зону.
Во вторник столичный аэропорт Внуково также вводил временные ограничения на использование воздушного пространства.