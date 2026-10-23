Службы столичных аэропортов перевели на усиленный режим работы

Росавиация: Службы столичных аэропортов работают в усиленном режиме

Tекст: Валерия Городецкая

«Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание», – говорится в сообщении ведомства в Max.

В Росавиации отметили, что для пассажиров работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка. Кроме того, усилены контакт-центры аэропортов, температурный и санитарный режимы в воздушных гаванях находятся в установленных нормативах.

В ведомстве подчеркнули, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82), которые регламентируют предоставление напитков и питания, а также организацию размещения пассажиров в гостиницах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.