Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.3 комментария
Службы столичных аэропортов перевели на усиленный режим работы
Росавиация: Службы столичных аэропортов работают в усиленном режиме
Службы московских аэропортов работают в усиленном режиме на фоне временных ограничений, обстановка в терминалах остается спокойной, сообщила Росавиация.
«Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание», – говорится в сообщении ведомства в Max.
В Росавиации отметили, что для пассажиров работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка. Кроме того, усилены контакт-центры аэропортов, температурный и санитарный режимы в воздушных гаванях находятся в установленных нормативах.
В ведомстве подчеркнули, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82), которые регламентируют предоставление напитков и питания, а также организацию размещения пассажиров в гостиницах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.