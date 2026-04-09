Юная москвичка отдала аферистам драгоценности на 17 млн рублей

Аферисты связались с жертвой под видом сотрудников банка и портала госуслуг, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Они убедили потерпевшую во взломе личного аккаунта и пригрозили ответственностью за спонсирование запрещенных организаций.

«Жертва обналичила со счета один миллион рублей, а затем передала курьерам пакет с ювелирными изделиями и коллекционными часами. Общая сумма – около 17 млн рублей», – добавили там.

Правоохранители оперативно задержали 23-летнего подозреваемого на Солдатской улице. Выяснилось, что молодой человек забрал ценности на Крымском валу, сдал их в ломбарды, а вырученные средства отправил своим кураторам.

Полиция уже изъяла часть похищенного имущества, включая дорогие наручные часы, вскоре вещи вернут законной владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого в Москве полиция задержала похитителей 106 млн рублей у 19-летней девушки. Другая столичная жительница лишилась более 20 млн рублей из-за действий телефонных аферистов.