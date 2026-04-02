Власти Москвы согласовали застройку грузового двора в Красносельском районе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Москвы утвердили проект планировки бывшего грузового двора Москва-Товарная-Рязанская на улице Новая Переведеновская, передает РИА «Новости». Общая площадь застройки составит 11,5 гектара, где разместятся жилой квартал бизнес-класса на 2,4 тыс. квартир и деловой центр класса А.

В девелоперской компании «Новая эра» сообщили, что проект будет реализован совместно с группой «Аквилон». Согласно плану, площадь жилья составит 165,5 тыс. квадратных метров, а делового квартала – свыше 105 тыс. квадратных метров.

Компания «Новая эра» (структура «РЖД-Недвижимости») также реализует программу редевелопмента железнодорожных грузовых дворов. В рамках этой инициативы планируется построить около 3 млн квадратных метров недвижимости на территории восьми грузовых дворов общей площадью более 100 гектаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о масштабной реновации столичных районов с обновлением до 80% жилого фонда.

РЖД выставили на продажу комплекс зданий Рижского вокзала в Москве стартовой стоимостью более 4 млрд рублей.

Закон о комплексном развитии территорий позволил застройщикам выводить строительство новых районов на качественно новый уровень с обязательным созданием социальной инфраструктуры.