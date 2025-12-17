Собянин анонсировал строительство пяти новых станций метро в Москве

Собянин заявил о планах строительства пяти новых станций Филевской линии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Планами строительства пяти новых станций Филевской линии Московского метрополитена поделился мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Он сообщил о возведении трех станций на территории инновационного центра «Сколково» и двух – в пределах МКАД. По словам Собянина, благодаря этому Филевская линия будет состоять из 18 станций, а время в пути от центра «Сколково» до центра столицы составит около 35-40 минут.

Собянин отметил, что продление линии позволит «Сколково» стать полноценным районом города. Мэр подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры напрямую связано с градостроительным планом: вокруг будущих станций метро сосредоточится деловой кластер, образовательные и производственные объекты.

По его словам, в перспективе на этой территории будут учиться, работать и проживать около 100 тыс. человек. При этом число рабочих мест составит 70 тыс., а проживающих – около 17 тыс., не считая студентов. Это отражает индустриальный и инновационный характер района.

Собянин также добавил, что «Сколково» уже сегодня напоминает мини-город с 28 тыс. специалистами и жителями. Он выразил уверенность, что проект и дальше будет активно развиваться, а новые станции существенно увеличат транспортные возможности района.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве стартовали работы по прокладке Бирюлевской линии метро протяженностью 22,2 км с десятью новыми станциями.

Президент России Владимир Путин 13 сентября открыл четыре станции Троицкой линии метро.

Также глава государства объявил о планах автоматизации московского метрополитена.