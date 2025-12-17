Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Собянин заявил о планах строительства пяти новых станций Филевской линии
В Москве в рамках развития инновационного центра «Сколково» запланировано возведение пяти новых станций Филевской линии метро, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Планами строительства пяти новых станций Филевской линии Московского метрополитена поделился мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.
Он сообщил о возведении трех станций на территории инновационного центра «Сколково» и двух – в пределах МКАД. По словам Собянина, благодаря этому Филевская линия будет состоять из 18 станций, а время в пути от центра «Сколково» до центра столицы составит около 35-40 минут.
Собянин отметил, что продление линии позволит «Сколково» стать полноценным районом города. Мэр подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры напрямую связано с градостроительным планом: вокруг будущих станций метро сосредоточится деловой кластер, образовательные и производственные объекты.
По его словам, в перспективе на этой территории будут учиться, работать и проживать около 100 тыс. человек. При этом число рабочих мест составит 70 тыс., а проживающих – около 17 тыс., не считая студентов. Это отражает индустриальный и инновационный характер района.
Собянин также добавил, что «Сколково» уже сегодня напоминает мини-город с 28 тыс. специалистами и жителями. Он выразил уверенность, что проект и дальше будет активно развиваться, а новые станции существенно увеличат транспортные возможности района.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве стартовали работы по прокладке Бирюлевской линии метро протяженностью 22,2 км с десятью новыми станциями.
Президент России Владимир Путин 13 сентября открыл четыре станции Троицкой линии метро.
Также глава государства объявил о планах автоматизации московского метрополитена.