В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро протяженностью 22,2 км
Собянин сообщил о начале строительства Бирюлевской линии метро
В столице стартовали работы по прокладке Бирюлевской линии метро протяженностью 22,2 км, которая соединит десять новых станций и улучшит транспортную доступность для миллиона жителей.
В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Протяженность новой линии составит 22,2 километра, на ней откроется 10 станций. Планируется, что линия обеспечит пересадки на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии, а также на Московское центральное кольцо и Павелецкое направление железной дороги.
Метро придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, что, по словам мэра, «существенно повысит качество транспортного обслуживания» для около одного миллиона жителей. Новая ветка также затронет Даниловский район, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и район Царицыно.
В настоящее время ведется активное строительство станций «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Еще семь станций находятся на стадии проектирования.
Напомним, 13 сентября президент России Владимир Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве. Глава государства также объявил о планах автоматизации московского метрополитена.