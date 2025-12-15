  • Новость часаПропавших в Пермском крае туристов нашли живыми
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией
    Volkswagen впервые за 88 лет принял решение закрыть завод в Германии
    Эксперт объяснил российский удар ФАБами по мосту в одесской Затоке
    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    Названы потери американского бизнеса из-за санкций
    The Guardian: Асад живет на Рублевке рядом с Януковичем
    Адвокат: Новогодний подарок может быть расмотрен как взятка или коммерческий подкуп
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    18 комментариев
    15 декабря 2025, 16:35 • Новости дня

    Долина после продажи квартиры просила оставить ей пианино

    Адвокат Свириденко: Долина после продажи квартиры просила оставить ей пианино со стулом

    Долина после продажи квартиры просила оставить ей пианино
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина, после продажи своей квартиры в Хамовниках, попросила оставить за собой пианино и стул, сообщила адвокат артистки Светлана Свириденко.

    Свириденко отметила: «Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю». По словам адвоката, изначально Долина планировала передать новой владелице, Полине Лурье, все, что находилось в квартире, передает РИА «Новости».

    Однако позже артистка изменила свое решение и попросила забрать только пианино и стул от него, а остальное имущество решила оставить покупательнице.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    68 комментариев


    В понедельник защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.

    Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ответила на обвинения певицы Долиной в неосмотрительности покупателя квартиры. По словам Свириденко, Лурье считала Долину вменяемой, поскольку она работает преподавателем и обязана ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.

    Напомним, Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые явно указывают на искажение воли истца.

    Сообщалось, что Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на ее готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешенным.

    15 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей

    Иск Банка России к Euroclear на 18,1 трлн рублей поступил в суд

    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18 172 971 903 836 рублей, сообщили в суде.

    Исковое заявление Центрального банка России к Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы, передает ТАСС. Пресс-служба суда сообщила, что 12 декабря 2025 года в суд поступил соответствующий документ.

    В суде уточнили, что точная сумма исковых требований – 18 172 971 903 836 рублей.

    По курсу ЦБ РФ на 12 декабря, эта сумма соответствует 194 197 177 856 (194,19 млрд) евро.

    Власти Евросоюза планируют подтвердить в суде законность мер по блокировке российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерения Еврокомиссии использовать замороженные средства в интересах третьих сторон.

    Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по этим искам в Бельгии.

    Напомним, Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду.

    Комментарии (12)
    15 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил российский удар ФАБами по мосту в одесской Затоке

    Военный эксперт Кнутов: Удары по мосту в Затоке серьезно нарушат доставку оружия на Украину

    Эксперт объяснил российский удар ФАБами по мосту в одесской Затоке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удар по мосту в Затоке – серьезный прорыв в части перекрытия кратчайшего маршрута поставок вооружения и топлива НАТО из Румынии на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия впервые с начала СВО применила фугасные авиабомбы для атаки по мосту в Затоке Одесской области.

    «Российские специалисты увеличили дальность действия фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) до 200 км. Поэтому теперь наша авиация стала работать по таким объектам, как мост в Затоке, не рискуя попасть в зону досягаемости большинства расчетов ПВО, которыми располагают ВСУ», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «К тому же ФАБ снабжена небольшим реактивным двигателем, а также крыльями и хвостовиками. Все это позволяет ей планировать несколько сотен километров и прилетать к цели с более высокой точностью, чем обычные бомбы. Поэтому их иногда называют еще «реактивными КАБами» – корректируемыми авиабомбами», – продолжил собеседник.

    «Сама по себе ФАБ-500 по разрушительной мощи сопоставима с крылатой ракетой Х-101 или квазибаллистической ракетой «Искандера». А у России на вооружении есть и ФАБ-1500. Кроме того, фугасные авиабомбы существенно дешевле ракет. Поэтому теперь можно ожидать весомого роста наших атак по объектам подобным мосту в Затоке», – полагает собеседник.

    «Между тем, чтобы полностью разрушить мост, необходимо выводить из строя опоры. Для этого потребуется в том числе работа диверсионной группы, которая «подсветит» объект или поставит маячок. Впрочем, на мой взгляд, в этом нет острой необходимости. Достаточно периодически бить ФАБами по полотну и выводить его из строя на пару–тройку недель», – резюмировал специалист.

    «Как бы то ни было, нынешний удар – серьезный прорыв в ходе СВО с точки зрения перекрытия кратчайшего маршрута поставок вооружения, боеприпасов и топлива с территории страны НАТО – Румынии – на Украину. Даже при таких условиях сокращается количество грузов, которые могут поставляться ВСУ, а также увеличивается логистический путь. Это усложнит доставку необходимой противнику помощи», – указал он.

    Ранее военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канал сообщил, что российская авиация ударила по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области. Причем впервые с начала СВО применила для этого фугасные авиабомбы (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    «Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – говорится в посте.

    «Противник жалуется, что помимо массированных налетов «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области (вчера это привело к блэкауту) ВС России применяют для ударов и дальнобойные КАБы с реактивными двигателями. Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке», – сообщает авторский Telegram-канал Бориса Рожина Colonelcassad.

    «Серьезное ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области для противника связано как с системностью, так и интенсивностью ударов. При дальнейшем развитии кампании воздушных ударов можно ожидать не только непосредственного ущерба, но и усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре», – указывается в посте.

    Воздушно-космические силы России с 2024 года стали активнее применять ФАБ-1500 с УМПК – высокоточные авиабомбы калибра 1500 кг, предназначенные для уничтожения укрепленных позиций, бункеров, районов базирования противника на удалении около 100 км от точки сброса (вне зоны ПВО). Каждый подобный боеприпас приносит на поле боя 700 кг взрывчатки и разрушает укрепрайоны, западное вооружение и целые подразделения ВСУ, пишет Sputnik.

    Комментарии (10)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа

    Политолог Ткаченко: Зеленский торгом о членстве в НАТО предлагает США заведомо неприемлемую тему дискуссии

    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    @ Angelo Canconi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский предлагает Дональду Трампу заведомо неприемлемую тему для обсуждения в рамках мирного урегулирования конфликта. То есть Украина проводит смешную, до боли неумелую дипломатию в рамках контактов с США, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО ради гарантий безопасности от Штатов.

    «Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса от США, напоминают крайне плохую дипломатическую уловку. Скорее всего, он накануне переговоров пытается навязать представителям американской делегации собственную повестку обсуждения», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие уловки иногда используются в мировой дипломатии, но все же: Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Тогда откуда же с такой американской позицией здесь взять предмет для торга? Зеленский в крайне смешном виде предлагает Вашингтону заведомо неприемлемую тему дискуссии», – полагает он.

    «Кроме того, США точно не пойдут на то, чтобы давать Киеву какие-либо односторонние гарантии безопасности. Собственно, не были к этому готовы Штаты еще и пять лет назад, из-за чего в самом начале СВО на Украину в срочном порядке вылетал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который объяснил Зеленскому, что Запад не станет влезать в войну, но окажет ничем не обязывающую материальную помощь ВСУ», – напоминает собеседник.

    «Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – рассуждает эксперт.

    «Соответственно, задача США на переговорах в Берлине: сместить дискуссию в нужное конструктивное русло. Что действительно важно обсудить, так это условия постепенного дипломатичного перехода Украины в сферу влияния России. Для этого необходимо проговорить новые территориальные реалии, ограничения потенциала и численности ВСУ, а также механизмов контроля над армией республики в дальнейшем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Зеленский прибыл в Германию для обсуждений гарантий безопасности Украине с американской делегацией. Примечательно, что он заявил якобы о готовности отказаться от членства Киева в НАТО, но при условии, что США предоставят республике гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса, пишет Financial Times.

    Данный пункт подразумевает поддержание коллективной обороны: любой член объединения, который подвергнется нападению, может рассчитывать на поддержку (вплоть до вступления в конфликт) со стороны других участников блока. Белый дом до сих пор не отреагировал на предложенную Зеленским идею.

    Тем не менее, по его словам, работа над мирным планом продолжается. Он уточнил, что его итоговая версия наверняка «не будет такой, которая всем понравится», поскольку она будет выстроена на основе компромиссов.

    Комментарии (12)
    15 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор Поддубный сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    Комментарии (7)
    14 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связал массовое убийство в Сиднее с политикой Австралии, поддержавшей создание палестинского государства.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Австралию в том, что власти страны не обеспечили защиту еврейской общины, несмотря на предупреждения, передает Bloomberg. По словам Нетаньяху, массовое убийство в Сиднее стало следствием поддержки Канберрой идеи палестинского государства. В результате нападения, которое произошло в воскресенье вечером на пляже Бонди во время праздника Хануки, были убиты двенадцать человек, включая гражданина Израиля.

    Нетаньяху подчеркнул, что еще четыре месяца назад отправил австралийскому премьеру Энтони Албанезе письмо, где предупреждал: «вы награждаете террор ХАМАС», выдвигая инициативы в поддержку создания палестинского государства. В воскресенье глава израильского правительства на заседании кабинета добавил: «Вы ничего не сделали, чтобы пресечь рак, который рос внутри вашей страны. Вы не предприняли никаких действий. Вы позволили болезни распространиться, и результат – ужасающая атака на евреев, которую мы видели сегодня».

    Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, выступая на экстренной пресс-конференции, назвал стрельбу «преднамеренным нападением» на еврейскую общину и пообещал искоренить антисемитизм в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже в Сиднее неизвестные открыли огонь по отмечавшим Хануку евреям. Число жертв стрельбы достигло 12 человек. Очевидец рассказал о возможном присутствии граждан России среди отдыхающих на пляже.


    Комментарии (14)
    15 декабря 2025, 11:49 • Новости дня
    Дмитриев: Россия выиграет суд против ЕС и вернет активы
    Дмитриев: Россия выиграет суд против ЕС и вернет активы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что Россия сможет оспорить заморозку своих резервов в судах Евросоюза и вернуть их обратно.

    Россия рассчитывает успешно оспорить решение о заморозке своих резервов в Евросоюзе в суде и вернуть эти средства, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает «Прайм». По его мнению, Евросоюз нарушает законодательство, пытаясь использовать российские резервы без согласия Банка России.

    Дмитриев подчеркнул, что такие действия вредят мировой финансовой системе и могут ухудшить положение Евросоюза.

    По мнению главы РФПИ, возможные судебные разбирательства приведут к финансовым потерям Евросоюза и компаний, участвующих в заморозке российских резервов. Дмитриев также уверен, что европейские государства и ключевые финансовые институты понесут убытки, если продолжат придерживаться данной политики.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму более 18 трлн рублей.

    Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по этим искам в Бельгии.

    Напомним, Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду.

    Комментарии (10)
    15 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила увеличивающиеся серьезные трудности в попытках стран Евросоюза согласовать экспроприацию российских активов для финансирования Украины.

    По словам Каллас, достичь согласия между странами Евросоюза по экспроприации российских активов становится все сложнее, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что обсуждение ограничено несколькими днями, но возможность принятия «репарационного кредита» сохраняется.

    Она заявила, что ЕС должен принять в конце недели план финансирования Украины. По ее словам, наиболее реальным является «репарационный кредит», но получить согласие стран ЕС «все более сложно»

    Каллас также отметила, что вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов для Евросоюза не сработает. Она пояснила, что подобная инициатива требует единогласного одобрения всех стран, но такой поддержки нет. По словам дипломата, единственным возможным вариантом остается схема экспроприации российских активов при поддержке квалифицированного большинства, которая и обсуждается в Брюсселе.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию замороженных российских активов ключевым для Евросоюза.

    Франция поддержала предоставление Украине так называемого репарационного кредита, но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

    Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

    Власти Евросоюза рассчитывают через суд подтвердить законность блокировки российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей.

    Комментарии (12)
    15 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса

    AFP: США на переговорах в Берлине потребовали полного вывода ВСУ из Донбасса

    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Берлине США настаивают на том, чтобы украинские военные полностью покинули Донбасс, сообщает France Presse (AFP) со ссылкой на источник.

    По данным AFP, США на переговорах с Украиной в Берлине настаивают на полном выводе украинских войск из Донбасса, передает ТАСС.

    Собеседник агентства заявил, что американская сторона по этому вопросу придерживается позиции России.

    Издание Politico сообщило, что Украина отклонила предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по Конституции России вся территория Донбасса считается российской.

    Комментарии (9)
    15 декабря 2025, 00:20 • Новости дня
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дочь композитора Мария Шкловер сообщила в соцсетях о смерти отца на 85 году жизни после борьбы с онкологией.

    «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов», – сообщила она в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) на странице отца.

    Мария добавила, что для многочисленных поклонников Левон Оганезов запомнится виртуозностью и искрометным юмором.

    «Для нас, он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», – завершила она сообщение.

    Левон Саркисович (Леонтий Сергеевич) Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Учился в центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, в 1967 году – Московскую консерваторию по классу фортепиано, при этом неоднократной побеждая на конкурсах фортепианного мастерства. С 1959 года – сотрудник Москонцерта.

    Оганезова многие запомнили благодаря виртуозному сотрудничеству с артистами эстрады, созданию аранжировок и музыкальных программ, как участника телепроектов, театральных и эстрадных проектов.

    Комментарии (8)
    15 декабря 2025, 04:11 • Новости дня
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    «Встреча в Берлине между президентом [Владимиром] Зеленским, специальным посланником [Стивеном] Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов. Представители провели углубленные обсуждения, касающиеся мирного плана из 20 пунктов, экономических вопросов и многого другого. Был достигнут весомый прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Вице-премьер Италии в тот же день призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона.

    Комментарии (11)
    14 декабря 2025, 20:16 • Новости дня
    Мерц после приветствия покинул встречу делегаций США и Украины в Берлине

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел с переговоров с участием американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине, оставив обсуждение своему советнику.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно ушел с переговоров между американской делегацией и Владимиром Зеленским в Берлине, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства DPA.

    Агентство ссылается на источники в правительстве Германии, которые сообщили, что после короткого приветствия Мерц покинул встречу. Его советник по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора беседы.

    Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 12:59 • Новости дня
    «КамАЗ» представил новые модели «Москвича» М70 и М90
    «КамАЗ» представил новые модели «Москвича» М70 и М90
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «КамАЗ» представил членам совета директоров новые модели марки «Москвич» – М70 и М90.

    «КамАЗ» представил новые модели марки «Москвич» – М70 и М90, в ходе заседания совета директоров, прошедшего в Набережных Челнах, передает ТАСС. Как сообщает пресс-служба компании, презентация состоялась 12 декабря. Члены совета директоров получили возможность протестировать новинки.

    На мероприятии на тест-драйв были предоставлены четыре модели автозавода «Москвич». Пресс-служба подчеркнула: «Члены совета директоров проехали за рулем городского кроссовера «Москвич 3», а также протестировали «Москвич 8», новую М70 и флагманскую М90».

    В компании отметили, что «Москвич М90» станет новым флагманом бренда, отличающимся семиместной компоновкой, системой полного привода и адаптацией для российских условий. Новый кроссовер также получил широкий набор опций и современных функций для комфортной эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Москвич» снизила цены на новую модель «Москвич-3» в России. В перечень автомобилей для чиновников вошли модели «Москвич». Автозавод «Москвич» запланировал выпуск двух новых моделей до конца года.

    Комментарии (6)
    15 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Президент поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие жителям Красноярска по случаю открытия филиала Национального центра «Россия». Приветствие президента зачитал председатель оргкомитета Национального центра «Россия», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    В обращении подчеркивается, что открытие Международной выставки-форума «Россия», а затем и Национального центра стало заметным событием для общественной, культурной и деловой жизни страны, сообщается на сайте Кремля.

    Президент отметил, что миллионы людей получили возможность увидеть достижения современников, отечественных компаний и регионов, ознакомиться с богатством традиций и культур, которыми может гордиться вся страна.

    «Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса. И конечно, особое внимание в экспозиции уделено нынешним свершениям, реализации содержательных программ в сфере науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения и спорта», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что филиал Национального центра «Россия», расположенный на набережной Енисея, станет важным местом для делового и личного общения как для жителей, так и гостей края. В завершение Путин пожелал успехов и всего наилучшего.

    В Красноярске открыли второй филиал Национального центра «Россия». В основе концепции центра заложили изучение истории и достижений региона.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Теракт против евреев на пляже в Сиднее устроили отец и сын
    Теракт против евреев на пляже в Сиднее устроили отец и сын
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина и его сын, не имевшие судимости, устроили стрельбу во время празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее, погибли 15 человек, пишет The New York Times (NYT).

    Официальные лица сообщили, что подозреваемыми в массовом расстреле на пляже Бонди в Сиднее стали 50-летний отец, прибывший в Австралию в 1998 году по студенческой визе, и его австралийский сын, передает The New York Times.

    Оба ранее не имели судимостей, подчеркнул комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Ланьон.

     Отец был застрелен полицейскими на месте преступления, а его 24-летний сын госпитализирован в критическом состоянии. Власти ожидают предъявить сыну обвинение в ближайшее время после того, как его состояние позволит провести следственные действия.

    Министр внутренних дел Тони Берк уточнил, что отец с 2001 года имел партнерскую визу и находился в стране законно, имя мужчины и страна, откуда он прибыл, пока не называются. Сын – гражданин Австралии по рождению. В 2019 году столичная полиция обращала внимание на молодого человека как на «знакомого других лиц», но не выявила признаков радикализации или угрозы.

    Комиссар Ланьон сообщил, что в последние десять лет у старшего подозреваемого имелось разрешение на охотничье огнестрельное оружие и в официальных регистрах были шесть винтовок на его имя. Все шесть единиц оружия были изъяты для экспертиз.

    На месте инцидента полицейские также нашли две самодельные взрывчатки и проводят их экспертизу. Мотивы нападавших, а также возможные связи, пока официально не разглашаются и требуют дополнительного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный человек открыл огонь по посетителям пляжа в Сиднее, в результате чего погибли отмечавшие Хануку евреи. Подозреваемый в нападении обучался в одном из исламских центров города.

    Миллиардер Билл Экман пообещал награду человеку, который обезоружил террориста.

    Комментарии (12)
    15 декабря 2025, 08:19 • Новости дня
    Режиссер Роб Райнер с супругой найдены убитыми в Лос-Анджелесе
    Режиссер Роб Райнер с супругой найдены убитыми в Лос-Анджелесе
    @ Henry McGee/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американского режиссера Роба Райнера и его супругу обнаружили мертвыми с ножевыми ранениями в их особняке в Лос-Анджелесе, сообщает NBC News.

    Тела, обнаруженные в доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе, принадлежат самому Райнеру и его супруге, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

    Оба были найдены с ножевыми ранениями в собственном особняке 14 декабря около 15.30 по местному времени. Личности погибших подтвердили соседи и документы на дом.

    По данным журнала People, источники среди близких семьи заявляют, что режиссера и его жену убил собственный сын Ник. Ранее Ник Райнер открыто говорил о многолетней зависимости от наркотиков, однако журнал отмечает, что связь между этим фактом и трагедией пока не установлена.

    Роб Райнер был одним из самых известных кинотворцов Голливуда, снявшим примерно 30 фильмов. К числу его самых популярных работ относятся «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Американский президент» и «Пока не сыграл в ящик». Райнер также известен по яркой роли в фильме «Волк с Уолл-Стрит».

    Ранее сообщалось,что в доме режиссера Роба Райнера в Калифорнии обнаружили два тела.

    Комментарии (3)
    Главное
    Wildberries & Russ приобрела сеть «Рив гош»
    Каллас объявила о поддержке Евросоюзом Армении по примеру Молдавии
    Меры безопасности усилили во всех еврейских общинах России после теракта в Сиднее
    «КамАЗ» представил новые модели «Москвича» М70 и М90
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    Врач объяснила необходимость замены зубной щетки после простуды
    Российские ученые создали первые в мире светящиеся растения с генами грибов

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара? Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Перейти в раздел

    В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией

    В Литве теперь на митингах требуют «сказать нет всем, кто вновь и вновь повторяет, что «при русских жить было лучше». А все потому, что в стране явно формируется новая влиятельная политическая сила, выступающая за налаживание отношений с Россией и Белоруссией – и не желающая отдавать последнюю рубашку киевскому режиму. Что это за сила и как ее пытаются уничтожить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации