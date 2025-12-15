По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».4 комментария
Адвокат Свириденко: Долина после продажи квартиры просила оставить ей пианино со стулом
Певица Лариса Долина, после продажи своей квартиры в Хамовниках, попросила оставить за собой пианино и стул, сообщила адвокат артистки Светлана Свириденко.
Свириденко отметила: «Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю». По словам адвоката, изначально Долина планировала передать новой владелице, Полине Лурье, все, что находилось в квартире, передает РИА «Новости».
Однако позже артистка изменила свое решение и попросила забрать только пианино и стул от него, а остальное имущество решила оставить покупательнице.
В понедельник защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.
Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ответила на обвинения певицы Долиной в неосмотрительности покупателя квартиры. По словам Свириденко, Лурье считала Долину вменяемой, поскольку она работает преподавателем и обязана ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.
Напомним, Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые явно указывают на искажение воли истца.
Сообщалось, что Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на ее готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешенным.