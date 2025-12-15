По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».2 комментария
Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.
Поводом для рассмотрения послужил имущественный спор вокруг недвижимости в районе Хамовники в Москве, где Лурье оспаривает право Долиной на квартиру, передает РИА «Новости».
Возражения адвоката Марии Пуховой были зарегистрированы в суде 15 декабря и уже переданы судебному составу по семейным делам. Заседание Верховного суда по этому вопросу назначено на 16 декабря.
Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ответила на обвинения певицы Ларисы Долиной в неосмотрительности покупателя квартиры. По словам Свириденко, Лурье считала Долину вменяемой, поскольку она работает преподавателем и обязана ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.
Напомним, Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые явно указывают на искажение воли истца.
Сообщалось, что Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на ее готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешенным.