Омбудсмен предложила штрафовать родителей за мат их детей

Омбудсмен Мишонова предложила штрафовать подростков и родителей за мат

Tекст: Валерия Городецкая

Мишонова отметила, что российское законодательство уже предусматривает ответственность за ненормативную лексику в общественных местах, однако такие случаи сложно фиксировать и доказывать, передает «Газета.Ru».

Она подчеркнула, что в Казахстане подобная практика уже существует: там штрафы налагаются на подростков старше 16 лет и на родителей детей в возрасте от 14 до 16 лет. «Мне нравится этот опыт Казахстана. Я бы штрафовала родителей детей начиная с одиннадцати лет, потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид», – заявила Мишонова.

По словам уполномоченного по правам ребенка, отношение к нецензурной лексике среди подростков и в обществе стало менее строгое, а дети зачастую не стесняются использовать грубые выражения. Мишонова пояснила, что даже слова, не признанные официально нецензурными, засоряют язык, а использование таких выражений «питает энергию дьявола».

Сейчас в России, согласно Кодексу об административных правонарушениях, ответственность за нецензурную брань в общественных местах наступает с 16 лет. За это предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз.

Президент России Владимир Путин заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом.