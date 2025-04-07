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В Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз
В России нужно увеличить штрафы за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете с 1 до 10 тыс. рублей, а также усилить ответственность для организаторов концертов, где артисты используют мат, заявил депутат Госдумы Александр Аксененко.
Изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ по увеличению штрафов за нецензурную лексику предложили внести в Госдуме, передает ТАСС.
Инициатива, озвученная депутатом Александром Аксененко, предусматривает увеличение штрафов за мат в общественных местах и в сети с 1 до 10 тыс. рублей. Это предложение будет представлено на рассмотрение межфракционной комиссии по защите русского языка.
В настоящее время по действующей ст. 20.1 КоАП России за мелкое хулиганство, включающее нецензурную брань, предусмотрен штраф от 500 рублей до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.
Депутат добавил, что предложенные изменения будут обсуждаться в рабочих группах и комитетах Госдумы. Он отметил необходимость повышения штрафов для юридических лиц, организующих мероприятия с участием артистов, использующих ненормативную лексику.
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