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Патриарх Кирилл призвал бороться с популярностью мата
Патриарх Кирилл заявил, что необходимо найти способ лишить мат популярности
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании XIII Рождественских парламентских встреч заявил о необходимости борьбы с популярностью нецензурной брани в обществе, которая бесконтрольно распространяется в интернете и кино.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность по поводу легитимизации нецензурной брани в обществе, передает ТАСС.
На пленарном заседании ХIII Рождественских парламентских встреч в рамках ХХХIII Международных Рождественских образовательных чтений он отметил, что мат сегодня фактически стал частью культуры, звучит в кино, театре и бесконтрольно распространяется в интернете. Патриарх подчеркнул необходимость лишить такую лексику популярности, так как это борьба за умы и сердца людей.
Кроме того, патриарх Кирилл выразил мнение, что создание дипфейков с помощью искусственного интеллекта наносит ущерб обществу и угрожает национальной безопасности. Он подчеркнул важность законодательного регулирования этого вопроса и разработки системы контроля над достоверностью медиаполя, чтобы предотвратить манипуляцию общественным сознанием и защитить правду.
Глава РПЦ также отметил, что уровень подделок, создаваемых искусственным интеллектом, настолько высок, что даже судебные эксперты не всегда могут их различить. В будущем такие технологии могут занять значительную часть медиапространства, что усложнит различение правды и лжи. Патриарх подчеркнул, что искусственный интеллект может стать мощным инструментом для манипуляции и выразил опасения, что многие западные программы ИИ используются для пропаганды политкорректности, не являясь нейтральными.
Ранее председатель Синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что мат в России распространен из-за отсутствия социального осуждения, что приводит к его оправданию.
Президент России Владимир Путин заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом.