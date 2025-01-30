Патриарх Кирилл призвал бороться с популярностью мата

Патриарх Кирилл заявил, что необходимо найти способ лишить мат популярности

Tекст: Вера Басилая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность по поводу легитимизации нецензурной брани в обществе, передает ТАСС.

На пленарном заседании ХIII Рождественских парламентских встреч в рамках ХХХIII Международных Рождественских образовательных чтений он отметил, что мат сегодня фактически стал частью культуры, звучит в кино, театре и бесконтрольно распространяется в интернете. Патриарх подчеркнул необходимость лишить такую лексику популярности, так как это борьба за умы и сердца людей.

Кроме того, патриарх Кирилл выразил мнение, что создание дипфейков с помощью искусственного интеллекта наносит ущерб обществу и угрожает национальной безопасности. Он подчеркнул важность законодательного регулирования этого вопроса и разработки системы контроля над достоверностью медиаполя, чтобы предотвратить манипуляцию общественным сознанием и защитить правду.

Глава РПЦ также отметил, что уровень подделок, создаваемых искусственным интеллектом, настолько высок, что даже судебные эксперты не всегда могут их различить. В будущем такие технологии могут занять значительную часть медиапространства, что усложнит различение правды и лжи. Патриарх подчеркнул, что искусственный интеллект может стать мощным инструментом для манипуляции и выразил опасения, что многие западные программы ИИ используются для пропаганды политкорректности, не являясь нейтральными.

Ранее председатель Синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что мат в России распространен из-за отсутствия социального осуждения, что приводит к его оправданию.

Президент России Владимир Путин заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом.